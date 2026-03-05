iPhone sì, ma per tutte le tasche: il nuovo modello 'economy' ha le funzioni più richieste

Apple aggiorna l’iPhone con nuovo processore e memoria raddoppiata, ma ad un prezzo super competitivo.

Apple ha deciso di rispondere al lancio delle nuove proposte Android con un aggiornamento del suo modello più economico della linea 17: l’iPhone 17e. Con una nuova configurazione hardware, l’iPhone 17e si prepara a ritagliarsi un posto nella fascia medio-alta, continuando a mantenere il suo carattere strategico grazie al miglior rapporto qualità-prezzo. Nonostante l’iPhone 17e non abbia raggiunto i numeri di vendita dell’iPhone SE del 2022, questo dispositivo ha mostrato un buon potenziale, come confermato dai dati di Counterpoint Research, che lo collocano tra i 10 smartphone più venduti nel 2025. Ecco le principali novità.

Caratteristiche principali dell’iPhone 17e

Esteticamente, l’iPhone 17e rimane invariato rispetto al modello precedente, l’iPhone 16e, ma con alcune modifiche interne che rendono il dispositivo più competitivo. Il display Super Retina da 6,1 pollici continua a presentare il tradizionale notch, mentre la Dynamic Island non viene ancora introdotta su questo modello. La scocca, realizzata in alluminio aerospaziale resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68, è protetta dalla seconda versione di Ceramic Shield, che migliora la resistenza ai graffi e ai riflessi.

Il vero upgrade, tuttavia, arriva con l’introduzione del processore A19, lo stesso che equipaggia i modelli iPhone 17, che garantisce prestazioni significativamente migliori rispetto al modello precedente. Sul retro, l’iPhone 17e è dotato di una fotocamera da 48 megapixel, che include anche un teleobiettivo ottico 2x. Non manca il supporto MagSafe per la ricarica rapida senza fili e la compatibilità con gli accessori, e il modem cellulare C1X, che migliora la velocità e riduce i consumi energetici.

Il nuovo Action Button rappresenta un ulteriore dettaglio distintivo, mentre l’aumento della memoria base a 256 GB (che raddoppia rispetto al modello precedente) è una delle principali novità. Nonostante tutte queste migliorie, il prezzo resta invariato, fissato a 729 euro.

Disponibilità e colori

L’iPhone 17e sarà disponibile in tre colorazioni: nero, bianco e il nuovo rosa. Le prenotazioni per il pre-ordine sono iniziate il 4 marzo, con le vendite ufficiali che partiranno il 11 marzo.

L’iPad Air aggiornato con il chip M4

Apple non si ferma all’iPhone: anche l’iPad Air è stato aggiornato, portando con sé il nuovo chip M4, che promette di aumentare le performance del 30% rispetto al modello precedente. L’iPad Air, famoso per essere il modello più sottile e stiloso, è disponibile in quattro colori: blu, viola, galassia e grigio siderale. Le capacità di memoria variano da 128 GB a 1 TB. Il modello da 11 pollici è proposto a 669 euro, mentre quello da 13 pollici a 869 euro.

Anche l’iPad Air èà disponibile per il pre-ordine dal 4 marzo.

Con questi nuovi aggiornamenti, Apple continua a consolidare la sua posizione nel mercato, proponendo dispositivi con una combinazione di prestazioni elevate e prezzi competitivi, rispondendo così alla concorrenza e mantenendo il suo appeal sui consumatori.