Ordine e ricarica in un solo gesto: UGREEN Zapix in offerta a 21,99€ su Amazon

Scopri l'offerta UGREEN Zapix Qi2 15W: caricatore wireless 2-in-1 per iPhone e AirPods a €21,99. Ergonomico, certificato Qi2, compatibile con iPhone 12-17.
Andrea Riva
Pubblicato il 19 dic 2025
Se sei stanco di avere una scrivania invasa da cavi e caricabatterie, questa è l’occasione che aspettavi: UGREEN Zapix si presenta con un’offerta che non lascia spazio a esitazioni. Il prezzo di soli €21,99 su Amazon.it, grazie a uno sconto immediato del 27% rispetto al listino, trasforma un accessorio indispensabile in un acquisto praticamente obbligato per chi vuole ordine, efficienza e tecnologia di ultima generazione in un colpo solo. Con la sua certificazione Qi2 da 15W, la ricarica simultanea per iPhone e AirPods e il design ergonomico pensato per chi passa ore davanti al computer, UGREEN Zapix è la soluzione intelligente per centralizzare la ricarica e dire addio ai fastidi quotidiani dei cavi sparsi ovunque. Se vuoi dare una svolta alla tua routine e risparmiare senza rinunciare alla qualità, questo è il momento di agire.

Il caricatore che rivoluziona la scrivania

Immagina di poter caricare il tuo iPhone (da iPhone 12 a iPhone 17) fino al 40% in appena 30 minuti, mentre gli AirPods ricevono energia in modo sicuro e stabile, tutto con un solo dispositivo compatto e raffinato. UGREEN Zapix offre un’esperienza di ricarica davvero completa grazie alla tecnologia Qi2, capace di garantire velocità e affidabilità. Il suo angolo fisso di 48 gradi non è solo una scelta di design, ma un vero toccasana per il collo: perfetto per videochiamate, streaming o semplicemente per tenere sott’occhio le notifiche mentre lavori. Le dimensioni ridotte (15,1 x 10,4 x 10,4 cm) e il peso di 410 grammi assicurano stabilità e portabilità, mentre la doppia porta USB-C aggiunge versatilità: una laterale per collegare l’Apple Watch, una posteriore per l’alimentazione. E per chi pensa alla sicurezza, ci sono tutte le protezioni necessarie contro sovratensione, sovracorrente, surriscaldamento e cortocircuiti, oltre al sistema FOD per il rilevamento di oggetti estranei.

UGREEN Zapix Qi2 15W Caricatore Wireless 2 in 1 per iPhone Ergonomico Certificato Compatibile con MagSafe iPhone 17 Air Plus Pro Max, 16, 15, 14, 13, 12, AirPods 4, 3, Pro 3, 2, 1

21,9929,99€-27%
Un investimento che semplifica la vita

Scegliere UGREEN Zapix significa investire in praticità e affidabilità, ma anche in stile: il formato 2-in-1 riduce l’ingombro sulla scrivania e si integra perfettamente con l’ecosistema Apple. Il supporto magnetico assicura una ricarica sempre stabile, mentre la compatibilità con le custodie MagSafe e la necessità di un alimentatore esterno da almeno 30W sono piccoli dettagli da considerare rispetto ai vantaggi che offre. In un solo gesto puoi ricaricare due dispositivi, liberare spazio e mantenere tutto sotto controllo. Se vuoi ottimizzare la tua postazione senza spendere una fortuna, questa offerta rappresenta la scelta più intelligente e conveniente che puoi fare oggi. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di rendere la tua routine più semplice, ordinata e tecnologica con UGREEN Zapix: la soluzione definitiva per chi non si accontenta.

