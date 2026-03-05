Apple presenta MacBook Neo: il notebook economico da 699 euro con chip A18 Pro

Apple ha presentato il suo notebook, il più economico della gamma, che costa 699 euro: info e caratteristiche del MacBook Neo

Apple amplia la propria offerta nel settore dei portatili con MacBook Neo, un nuovo notebook progettato per posizionarsi nella fascia più accessibile della gamma. Il dispositivo arriva con un prezzo di partenza di 699 euro in Europa e 599 dollari negli Stati Uniti, segnando un netto abbassamento rispetto agli attuali modelli della linea MacBook.

La nuova proposta è pensata per studenti, utenti domestici e per chi cerca un portatile Apple da utilizzare nelle attività quotidiane. Nonostante il prezzo più contenuto, MacBook Neo mantiene l’integrazione con macOS e con l’ecosistema di intelligenza artificiale Apple Intelligence, una delle piattaforme su cui l’azienda sta puntando maggiormente negli ultimi anni.

Design colorato e display da 13 pollici

Uno degli elementi più riconoscibili del nuovo modello è il design. Apple ha scelto una palette cromatica particolarmente vivace, con varianti argento, rosa, giallo e indaco. Le sfumature non riguardano soltanto lo chassis del computer, ma vengono riprese anche nei dettagli della tastiera, rafforzando l’identità visiva del dispositivo.

MacBook Neo integra un display da 13 pollici con risoluzione di 2408 x 1506 pixel, una dimensione che lo colloca tra i notebook compatti pensati per essere trasportati facilmente tra casa, università e ufficio.

MacOS e Apple Intelligence con chip da iPhone

Le indiscrezioni circolate nelle settimane precedenti alla presentazione sono state confermate. Per contenere il prezzo finale del dispositivo, Apple ha scelto di utilizzare il chip A18 Pro già visto sugli iPhone 16. Il processore viene affiancato da 8 GB di RAM, mentre lo spazio di archiviazione parte da 256 GB, con una configurazione alternativa da 512 GB.

L’utilizzo di un processore derivato dalla piattaforma mobile consente di mantenere un buon livello di efficienza energetica e allo stesso tempo garantire la piena compatibilità con le funzionalità di Apple Intelligence integrate in macOS. Il notebook si rivolge quindi a chi utilizza il computer per navigazione web, produttività personale, streaming e attività creative non particolarmente pesanti, come il montaggio video di base.

Autonomia e dotazione hardware

Apple dichiara per MacBook Neo un’autonomia fino a 16 ore di utilizzo, un valore che punta a coprire un’intera giornata di studio o lavoro senza la necessità di ricaricare il dispositivo. La dotazione include la Magic Keyboard, accompagnata da un trackpad multitouch e da una videocamera frontale con risoluzione 1080p pensata per videochiamate e riunioni online.

Sul piano delle connessioni sono presenti due porte USB Type-C e il jack audio da 3,5 millimetri, mentre il comparto sonoro integra altoparlanti compatibili con audio spaziale e tecnologia Dolby Atmos.

Prezzo e disponibilità di MacBook Neo

La configurazione base di MacBook Neo con 256 GB di archiviazione viene proposta a 699 euro, mentre la versione con 512 GB di memoria e Touch ID per lo sblocco biometrico sale a 799 euro. La disponibilità in Italia è prevista a partire dall’11 marzo 2026, con vendita tramite Apple Store, sito ufficiale dell’azienda e rivenditori autorizzati.