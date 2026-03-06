Bancomat, la truffa del 'filo invisibile' sta svuotando i conti in Italia: ecco come accorgertene prima di inserire la carta

C’è una strana solitudine che accompagna il prelievo al bancomat in una serata di marzo, con l’umidità che si appiccica ai vetri dello sportello automatico.

Inseriamo la carta con un gesto meccanico, quasi ipnotico, fidandoci della solidità di quell’ammasso di metallo e circuiti. Eppure, proprio in quel momento di distrazione quotidiana, la trappola può scattare. Non parliamo di complessi attacchi hacker o di virus informatici russi, ma di un ritorno all’artigianato del crimine: la truffa del filo invisibile. Una tecnica così “analogica” da risultare quasi invisibile ai sistemi di sicurezza più moderni.

Il principio è elementare. I truffatori utilizzano un filo di nylon sottilissimo, o una bava da pesca di alta precisione, inserita con maestria all’interno della fessura del lettore. Non blocca l’ingresso della carta, ma ne impedisce l’espulsione. Quando l’operazione è conclusa e la macchina prova a restituire il pezzo di plastica, il filo agisce come un cappio, trattenendo la carta all’interno. L’utente vede il messaggio “Operazione completata”, ma la carta non esce. Inizia il panico.

La truffa del filo invisibile a cui devi fare attenzione

La truffa del filo invisibile si basa esattamente su questo: la vulnerabilità umana di fronte al malfunzionamento tecnico. Mentre vi disperate fissando la fessura, spunta quasi sempre un passante gentile, un uomo dall’aria rassicurante o una ragazza dall’accento locale, che vi suggerisce di reinserire il PIN per “sbloccare il meccanismo”.

È qui che l’intuizione si fa inquietante: noi non cadiamo nel tranello perché siamo ingenui, ma perché viviamo una sorta di “dolore fantasma” quando lo smartphone o il bancomat smettono di risponderci. Vediamo la macchina come un’estensione della nostra mano; se si blocca, perdiamo la razionalità. Digitate il PIN sotto lo sguardo attento del complice, la carta rimane dentro, voi vi allontanate per entrare in banca o chiamare il numero verde e, in quel momento, il truffatore estrae il filo, recupera la carta e ha già il vostro codice a memoria.

Accanto a questi sportelli si trova quasi sempre un cestino colmo di ricevute stropicciate. Se ci fate caso, la carta chimica degli scontrini bancomat ha un odore dolciastro e metallico, che si intensifica con l’umidità della sera. È un dettaglio che ignoriamo sempre, presi dalla fretta, ma quel cestino è la prima spia. Se vedete troppe ricevute “annullate” o persone che si aggirano con troppa insistenza nei paraggi, cambiate sportello. Il crimine ha un suo odore, ed è quello del nervosismo ambientale.

Per accorgersi del trucco prima che sia troppo tardi, serve un gesto poco ortodosso: dovete “accarezzare” la fessura. Prima di inserire la carta, passate un polpastrello lungo il bordo dell’ingresso. Se sentite una minima irregolarità, un rilievo granuloso o, appunto, la sensazione di un capello troppo rigido, fermatevi. Un altro trucco è osservare la fessura di profilo: i lettori moderni hanno una luce verde o blu che deve essere uniforme. Se la luce appare spezzata o intermittente in un punto specifico, c’è qualcosa che ostruisce il passaggio.

La verità è che il bancomat è un luogo di fiducia che abbiamo smesso di monitorare. Pensiamo che la tecnologia ci protegga, mentre il filo invisibile ci ricorda che basta un millimetro di nylon per svuotare un conto corrente. La protezione non è nel software, ma nella vostra capacità di non accettare consigli da sconosciuti nel momento del bisogno.