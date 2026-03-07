Se hai questo iPhone tiralo fuori: puoi comprarti addirittura una casa

C’è un cassetto in ogni casa italiana che funge da cimitero degli elefanti tecnologici.

È lì, tra vecchi caricabatterie aggrovigliati che sembrano nidi di serpenti e telecomandi di televisori a tubo catodico ormai polverizzati, che potrebbe nascondersi il vostro prossimo immobile. Non è un’iperbole da clickbait e non stiamo parlando di criptovalute volatili o di eredità improvvise da zii d’America mai esistiti.

La verità del 2026 è molto più materica, fatta di plastica, vetro e una scatola di cartone mai aperta. Se frugando tra i rimasugli del passato doveste imbattervi in un iPhone di prima generazione da 4GB, ancora sigillato nella sua pellicola originale, fareste bene a smettere di respirare per un istante: tra le mani avete il corrispettivo di un attico in centro.

iPhone, questo il modello che vale oro

Il mercato del collezionismo tech ha subito un’impennata che nessuno, nemmeno i più ottimisti analisti di Sotheby’s, aveva previsto cinque anni fa. Quello che una volta era considerato “elettronica obsoleta” è diventato l’equivalente dei dipinti fiamminghi del ventunesimo secolo. L’asta record di poche settimane fa ha visto un esemplare del 2007 passare di mano per la cifra folle di 480.000 euro. Sì, avete letto bene. Con un oggetto che stava nel palmo di una mano, oggi si compra una villa in Toscana o un trilocale di pregio a Milano. Ma attenzione, perché il diavolo, come sempre, si nasconde nei dettagli dei gigabyte.

Il modello da 8GB, all’epoca il più venduto, ha valutazioni altissime ma non stratosferiche. La vera pepita d’oro è la versione da 4GB. Apple lo lanciò insieme al fratello maggiore, ma lo ritirò dal mercato dopo soli due mesi a causa delle vendite deludenti: tutti volevano più memoria. Quello che nel 2007 fu un flop commerciale, oggi è il “Gronchi Rosa” della Silicon Valley. La rarità ha riscritto le leggi del valore, trasformando un fallimento di marketing nel pezzo più pregiato della storia industriale moderna.

C’è un dettaglio laterale, quasi feticistico, che fa impazzire i periti durante le valutazioni: la direzione della trama della plastica termoretraibile. Esiste una specifica “saldatura a T” sul retro della confezione originale che i falsari non riescono a replicare perfettamente. Se quella linea di plastica è dritta, senza sbavature di calore, siete a cavallo. Mi ricorda un po’ la maniacalità dei collezionisti di francobolli che cercavano la dentellatura perfetta, solo che qui stiamo parlando di un oggetto che ha cambiato il modo in cui la specie umana interagisce con la realtà.

Qui sorge un’intuizione che va oltre il semplice feticismo economico: stiamo assistendo alla santificazione degli strumenti che hanno distrutto la nostra capacità di concentrazione. Comprare un iPhone del 2007 a mezzo milione di euro non è un investimento tecnologico — è un atto di espiazione collettiva. È come se cercassimo di possedere l’istante esatto in cui il mondo è cambiato per sempre, prima che le notifiche e gli algoritmi prendessero il comando delle nostre vite. Chi acquista quel pezzo non vuole un telefono, vuole il “chilometro zero” dell’era digitale, il momento della Genesi prima della cacciata dal paradiso analogico.

Naturalmente, se lo tirate fuori dal cassetto e lo accendete per vedere se funziona, avete appena commesso un suicidio finanziario. Il valore risiede nell’integrità del non-vissuto. Una volta rotto il sigillo, quel tesoro torna a essere un pezzo di metallo incapace persino di caricare una pagina web moderna, un fermacarte di lusso che vale meno di un decimo del prezzo d’asta. È il paradosso di Schrödinger applicato al mercato immobiliare: finché la scatola è chiusa, l’iPhone è sia un vecchio rottame che una casa nuova di zecca.

Il consiglio è semplice: andate a controllare quel cassetto. Muovetevi con cautela tra i vecchi Nokia e i BlackBerry con i tasti mancanti. Se trovate quella scatola nera con l’immagine del telefono di profilo, non scuotetela, non cercate di pulirla con prodotti aggressivi. Mettetela in una cassaforte e chiamate un esperto. La vostra pensione, o il vostro prossimo rogito, potrebbe avere il logo della mela morsicata.