Le cuffie Bluetooth emettono le stesse onde elettromagnetiche di un microonde: l'esperto svela cosa succede al cervello

Le cuffie Bluetooth sono diventate uno degli accessori tecnologici più utilizzati nella vita quotidiana. Ma fanno veramente male al cervello? l’esperto fa chiarezza.

Si usano per ascoltare musica, partecipare a chiamate di lavoro, seguire podcast o guardare video sullo smartphone. La loro diffusione però ha sollevato nel tempo alcune domande legate alla salute, soprattutto riguardo alle onde elettromagnetiche emesse da questi dispositivi.

A riaccendere il dibattito è stato recentemente Patricio Ochoa, medico esperto di longevità, che in un video ha affrontato proprio il tema della sicurezza delle cuffie wireless. Il suo commento iniziale è piuttosto diretto: “Usare le cuffie Bluetooth è come mettersi un microonde sulla testa”. Una frase forte che potrebbe spaventare chi utilizza questi dispositivi ogni giorno.

Subito dopo, però, lo stesso medico chiarisce il senso delle sue parole e invita a non creare allarmismi inutili.

Cuffie Bluetooth e microonde: cosa cambia davvero

Il paragone con il forno a microonde riguarda il tipo di onde elettromagnetiche utilizzate. Sia i microonde sia il Bluetooth funzionano infatti attraverso onde radio, ma la differenza principale riguarda la quantità di energia.

Secondo il dottor Ochoa, l’energia emessa dalle cuffie Bluetooth è estremamente bassa, molto inferiore a quella necessaria per produrre effetti biologici come il riscaldamento dei tessuti. Un forno a microonde utilizza onde ad alta potenza che servono proprio a generare calore negli alimenti. Le cuffie wireless, invece, funzionano con segnali di intensità molto ridotta, progettati esclusivamente per trasmettere dati tra dispositivi.

Per questo motivo, sottolinea l’esperto, le cuffie Bluetooth non sono in grado di riscaldare il cervello, danneggiare i neuroni o alterare le cellule. Negli ultimi anni diversi studi hanno analizzato gli effetti delle radiazioni a bassa intensità emesse da dispositivi come smartphone, auricolari wireless e router Wi-Fi.

Secondo Patricio Ochoa, le evidenze scientifiche disponibili non indicano rischi concreti legati all’utilizzo delle cuffie Bluetooth. Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e numerose revisioni scientifiche non hanno trovato prove solide di un collegamento tra questi dispositivi e lo sviluppo di tumori cerebrali o danni neurologici.

Questo non significa che il rischio sia completamente pari a zero. In ambito scientifico raramente esiste la certezza assoluta. Tuttavia, con le conoscenze attuali, l’uso quotidiano delle cuffie wireless non è considerato pericoloso per la salute.

Come spiega lo stesso Ochoa in modo diretto: “non ci si sta friggendo il cervello ascoltando musica”. Nonostante le rassicurazioni degli studi scientifici, alcune persone preferiscono comunque ridurre l’esposizione alle onde elettromagnetiche.

In questi casi esistono soluzioni molto semplici. Le cuffie con filo, ad esempio, rappresentano un’alternativa valida per chi vuole evitare completamente la connessione wireless. Molti utenti continuano infatti a utilizzarle proprio per questa ragione, oltre che per motivi di qualità audio o di durata della batteria.

La diffusione delle cuffie Bluetooth continuerà probabilmente a crescere, anche grazie alla loro praticità e alla compatibilità con smartphone e dispositivi moderni. La questione della sicurezza resta comunque un tema che periodicamente torna nel dibattito pubblico.

Per ora, però, le ricerche scientifiche disponibili indicano che l’utilizzo delle cuffie Bluetooth rientra nei livelli considerati sicuri. Chi preferisce maggiore prudenza può sempre scegliere soluzioni alternative, ma per la maggior parte delle persone ascoltare musica con auricolari wireless non rappresenta un rischio concreto per la salute.