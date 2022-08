3 motivi per (NON) comprare iPhone 14

Niente notch e chip più potente, si certo, ma anche prezzi esagerati e meno scelta: ecco 3 motivi per comprare iPhone 14 e 3 per non farlo.

Niente notch e chip più potente, si certo, ma anche prezzi esagerati e meno scelta: ecco 3 motivi per comprare iPhone 14 e 3 per non farlo.