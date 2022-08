iPhone 14: ecco il prezzo in Italia

All’evento Apple del prossimo 7 settembre (ancora da confermare), Tim Cook presenterà la prossima generazione di smartphone Apple. E purtroppo abbiamo brutte notizie: saranno sensibilmente più cari dei predecessori. Ecco il prezzo in italia di iPhone 14.

iPhone 14: Buone e Cattive Notizie

Partiamo dall’inizio. In base alle indiscrezioni degli analisti, le versioni base di iPhone 14 manterranno grossomodo prezzi analoghi a quelli attuali. Per quanto concerne iPhone 14 Pro e Pro Max, invece, pezzi grossi del calibro di Ming-Chi Kuo parlano di aumenti di circa 100 dollari per via delle nuove feature e dell’aumento dei costi dei componenti (courtesy of smanie di potere di Putin).

La buona notizia è che il taglio minimo dell’archiviazione interna dei modelli Pro dovrebbe passare dagli attuali 128GB ai futuri 256GB. Questo dunque è lo schema dei tagli di memoria:

iPhone 14: 128GB/256GB/512GB

iPhone 14 Max: 128GB/256GB/512GB

iPhone 14 Pro: 256GB/512GB/1TB

iPhone 14 Pro Max: 256GB/512GB/1TB

La cattiva è che iPhone 14 e iPhone 14 Pro avranno due chip differenti, e pare che l’A15 Bionic sarà un’esclusiva dei modelli più costosi. Se a questo aggiungiamo che non ci saranno iPhone 14 mini, la spesa minima per cambiare telefono nel 2022 si sposta drasticamente verso l’alto.

Prezzi Italiani iPhone 14

E ora entriamo nel clou della questione, facendo i conti della serva. iPhone 14 Pro e Pro Max costeranno circa 100 dollari in più rispetto ai due Pro attualmente in commercio. Le cifre, dunque, saranno più o meno le seguenti:

iPhone 14 Pro: a partire da 1.099 dollari

iPhone 14 Pro Max: a partire da 1.199 dollari

Ora, c’è da dire questi sono i prezzi USA al netto delle tasse (che variano da Stato a Stato); per calcolare il prezzo italiano c’è da considerare l’IVA al 22%, l’obolo SIAE, i costi di importazione e quelli del cambio Euro/Dollaro. Negli ultimi tempi, a causa della crisi energetica che rischia di mettere in ginocchio il Vecchio Continente e spedirlo in recessione, il Dollaro ha superato l’Euro; ciò significa che serviranno più Euro per acquistare prodotti in dollari, e Apple mantiene sempre un margine prudente per proteggersi da eventuali fluttuazioni.

Alla luce di ciò, ci aspettiamo che iPhone 14 costi almeno 20-50€ in più rispetto ad iPhone 13; e che iPhone 14 Pro Max da 256GB arrivi a un prezzo di vendita superiore a 1.500€.