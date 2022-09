Apple Watch Ultra: ecco lo smartwatch "rugged" di Apple

All’Evento Far Out del 7 settembre, Apple ha davvero lanciato un nuovo modello di smartwatch che i rumors definivano “rugged” pensato per “l’esplorazione e l’avventura.” Ecco feature, caratteristiche, prezzi e disponibilità di Apple Watch Ultra.

Pensato per i luoghi più impervi della Terra e nelle situazioni più complicate, Apple Watch Ultra è super resistente. Ha una cassa da 49 mm che racchiude il più grande display più luminoso di sempre per questa linea.

Ha un nuovo pulsante, il pulsante di Azione, colorato in arancione internazionale ad alto contrasto. La Corona digitale ha un diametro più grande e scanalature più spesse così è più facile gestirlo anche coi guanti. Il pulsante laterale è sporgente.

Il sistema audio è superiore e include un secondo altoparlante per ottenere un volume ancora più alto; e i 3 microfoni integrati aiutano a farsi capire con chiarezza durante le conversazioni, anche in condizioni di vento estremo. La funzione Cellular è integrata in ogni modello. La batteria garantisce ben 36 ore di autonomia su singola carica. 60 ore con la nuova impostazione Basso Consumo della batteria che arriverà entro la fine dell’autunno.

Dal punto di vista tecnico, include Wayfinder, Altitudine, bussola nel quadrante che può essere personalizzato per l’uso in montagna, oceano o sentiero. E ovviamente c’è pure la Modalità notturna.

Cinturino

Il cinturino ad Anello alpino è tessuto utilizzando un innovativo processo senza cuciture. Il cinturino Ocean band utilizza invece un elastomero ad alte prestazioni con geometria tubolare e una vestibilità perfetta anche con la muta. Protegge inoltre una vestibilità perfetta anche su una muta. Protegge inoltre il cinturino durante gli sport acquatici.

Infine, il cinturino Trail ha una elasticità superiore, a fronte di una estrema sottigliezza.

Apple Watch Ultra: Feature Avanzate

Apple Watch Ultra include un sensore a doppia frequenza per il GPS, utilizzando GPS L1 e L5; ciò rende le letture molto più affidabili in contesti complessi come le città. Perfetta per una maratona tra i grattacieli di Chicago.

Con una singola ricarica si può completare il triathlon a lunga distanza e perfino una intera maratona. E quando ci si perde, la funzione Backtrack permette di ripercorrere i propri passi.

E in caso di pericolo, include una sirena da 86dB che attira l’attenzione dei soccorritori.

Può resistere alle forze violente tipiche di una giornata sul kitesurf o sul wakeboard. Include un misuratore di profondità integrato che misura perfino il tempo sott’acqua e la temperatura dell’acqua. È certificato secondo lo standard EN13319 per computer e calibri di immersione. Dunque resiste con facilità a immersioni fino a 40m.

Include l’app Oceanic+, sviluppata da uno sviluppatore di terze parti per Apple Watch Ultra, che fa da computer di immersione integrato. È un pianificatore di immersioni che raccoglie info utili tipo condizioni di immersione, temperatura dell’acqua, visibilità e correnti; insomma, tutte le metriche importanti.

E ovviamente, non mancano gli avvisi per risalita eccessiva, arresto di sicurezza, decompressione, e così via; il tutto archiviato e sincronizzato con iPhone attraverso il Cloud. L’Apple Watch più robusto e potente di sempre include infine un display da ben 2.000 nit, Mil-STD 810 e altro ancora.

Prezzi e Disponibilità

Tutti i modelli di Apple Watch Ultra costeranno 1.009€ qui da noi. I pre-ordini sono già aperti, con disponibilità dal 23 settembre.