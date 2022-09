Salvo sorprese o incredibili smentite (ricordate la delusione al tempo del Series 7, vero?), Apple svelerà il suo primo Apple Watch Pro all’evento Far Out del 7 settembre, in buona compagnia di iPhone 14, Apple Watch Series 8 e – a quanto pare – anche AirPods Pro 2. Ma quale sarà il look del nuovo smartwatch?

Il noto portale 91mobiles ha diffuso alcuni render basati su schematiche CAD che mostrerebbero il design del primo indossabile Pro made-in-Cupertino. Parlando unicamente di forme, la cassa non dovrebbe subire variazioni. Lo stesso però non si può dire del display, che sarà totalmente piatto.

Ci sono poi altri aspetti che non possono passare inosservati: la corona digitale e, subito sotto, il pulsante laterale trovano spazio in una protrusione mai vista prima su un Apple Watch. Una soluzione che, almeno ad una prima occhiata, appare totalmente in linea con la vociferata direzione “rugged” del dispositivo da polso.

A spazzare via ogni incertezza ci ha pensato poi il solito Mark Gurman. La firma di Bloomberg ha confermato su Twitter che, stando a quanto da lui noto, questo sarà esattamente il design dello smartwatch.

L’insider ha però aggiunto anche qualcosa in più. Secondo lui, infatti, il pulsante aggiuntivo che si vede sulla sinistra della cassa (una novità assoluta) sarà programmabile. Gli utenti potranno infatti scegliere di utilizzarlo per lanciare una precisa applicazione, una funzione oppure un tipo di allenamento.

A couple of things I’d point out regarding the Apple Watch Pro design:

– No flat sides. They are rounded like the Series 7.

– The new button on the left side is probably programmable to do whatever you want. For instance, launching a specific app, feature or workout.

— Mark Gurman (@markgurman) September 5, 2022