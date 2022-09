Se su iPhone 14 ed Apple Watch Series 8 non ci sono ormai dubbi, lo stesso non si può dire della nuova generazione di AirPods Pro. Nelle ultime settimane se ne è parlato con una certa insistenza, e ora – a tanto così dall’evento Far Out – l’esperto Mark Gurman sgancia la bomba che farà felici in tanti.

Apple domani, 7 settembre 2022, terrà un evento presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino, e questo lo sapevamo già. Così come ora sappiamo che sul palco della location californiana Tim Cook e soci presenteranno anche gli AirPods Pro 2, un aggiornamento degli auricolari wireless particolarmente atteso.

Mark Gurman, nota firma di Bloomberg, ne è assolutamente sicuro:

Lo scorso hanno ho detto che i nuovi AirPods Pro sarebbero arrivati nel 2022, e ora mi è stato detto che mercoledì [7 settembre] ci sarà il loro grande annuncio.

Dei nuovi auricolari della linea Pro di Apple è trapelato poco o nulla. Si ipotizzano tuttavia alcune caratteristiche, come il chip H2 per una migliore qualità dell’audio, un’autonomia maggiore, un nuovo case di ricarica con supporto al network Dov’è, inedite feature per l’attività fisica e così via.

AirPods Pro 2: la nuova custodia di ricarica

A proposito del case, possiamo farci una prima idea grazie ai render basati su schematiche CAD (non confermate da fonti ufficiali, ovviamente) condivisi in queste ore dai colleghi di AppleInsider. La forma e pressoché invariata, ma si notano diversi fori che dovrebbero riguardare il microfono e l’altoparlante.

Lo speaker sarebbe fondamentale in caso di supporto del network Dov’è, come anticipato poco sopra. In caso di smarrimento, il case sarebbe infatti in grado di emettere un suono per facilitare il suo ritrovamento.