Come guardare l'Evento Far Out su iPhone 14 il 7 settembre

L’Evento “Far Out” che si terrà il 7 settembre costituirà la vetrina per il lancio di alcuni dei prodotti più attesi dell’anno, tra cui iPhone 14 ma anche AirPods Pro 2, Apple Watch Series 8 e Apple Watch Pro e forse i nuovi iPad. Per conoscere l’elenco completo delle novità, ti rimandiamo al nostro post di approfondimento, ma intanto ecco tutti i modi per seguire la diretta dell’evento Live.

Quando e a che ora?

L’Evento Apple Far Out si terrà mercoledì 7 alle ore 10 locali, che saranno le 19.00 in Italia. Sarà l’occasione per il lancio di tanti nuovi prodotti e delle novità software, incluso iOS 16.

Come Seguire la Diretta

Sito Apple

Puoi fare clic su questa pagina del sito Apple da Mac, iPhone, iPad, PC, smart tv o qualunque altro dispositivo moderno: se dispone di un browser ragionevolmente moderno, sei a posto.

YouTube

Apple possiede un canale YouTube dove trasmette sempre tutte le dirette, e su cui poi vengono publicati i video promozionali e gli spot che si vendono durante il live. Basta fare clic sul pulsante Play qui su alle 19 del 7 settembre, per avviare la riproduzione.

Apple TV

Su Apple TV dovrebbe comparire nelle prossime ore un canale ad hoc, chiamato “Apple Event Far Out” o qualcosa di simile. Aprilo alle 19.00 del 7 settembre per far partire lo streaming.

App Apple TV

Il nuovo canale “Apple Events Far Out” dovrebbe fare capolino anche sull’app Apple TV presente su tutti gli iPhone, iPad, Mac e sulle Smart TV. Se non ce l’hai, puoi sempre scaricarla da App Store.

Copertura Melablog

Anche noi di Melablog saremo presenti coi consueti post di approfondimento che pubblicheremo tempestivamente sul blog. Seguiteci per tutti gli ultimi aggiornamenti: basta aprire Melablog.it. E se interessa, abbiamo anche un feed RSS.

