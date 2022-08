Agosto è agli sgoccioli e questo significa che la presentazione di iPhone 14 – quasi sicuramente in programma per il 7 settembre – è sempre più vicina. Il prossimo mese però attirerà un bel po’ di attenzione anche iOS 16, major update svelato durante il keynote della WWDC22 e, da pochi giorni, tirato a lucido per il grande debutto.

Infatti, stando a quanto comunicato da Mark Gurman (nota firma di Bloomberg) nella sua newsletter Power On, gli ingegneri del gigante di Cupertino avrebbero ultimato i lavori di sviluppo già la scorsa settimana.

Nulla di così sorprendente, visto che settembre è praticamente dietro l’angolo. La speranza di tutti è che iOS 16 sia davvero pronto, senza bug e anomalie. Del resto, la fase beta – attualmente in corso – serve proprio a scovare problemi e a perfezionare il sistema operativo in vista della release pubblica. Incrociamo le dita.

Mark Gurman ha parlato anche di macOS Ventura e iPadOS 16, entrambi previsti per ottobre. Il secondo, in particolare, sta vivendo un periodo abbastanza difficile per via di Stage Manager.

iOS 16 è un major update particolarmente atteso. Non porta con sé chissà quale rivoluzione o stravolgimento, ma introduce un bel po’ di novità per la Schermata di Blocco, personalizzabile in (quasi) tutti i suoi elementi. Non mancheranno poi aggiornamenti di Messaggi, FaceTime, Mail, Foto e così via.