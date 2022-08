Ripetiamo spesso qui su Melablog che Mark Gurman di Bloomberg è tra le più affidabili fonti su tutto ciò che riguarda Apple. E non è una esagerazione, visto che praticamente le sue previsioni poi rivelatesi errate si contano sulle dita di una mano. E proprio dal buon Gurman giunge la notizia che in tanti aspettavano: l’evento Apple durante il quale sarà presentata la line up di iPhone 14 si terrà mercoledì 7 settembre.

In base a quanto si legge nel suo ultimo report, ad alcuni dipendenti degli Apple Store sarebbe stato detto di prepararsi per il 16 settembre, giorno del debutto sul mercato di un nuovo “major product”. Qualche giorno prima, il 9 dello stesso mese, dovrebbero invece iniziare i preordini.

L’evento, come la maggior parte degli ultimi trasmessi (da Apple e non solo), non sarà in diretta, ma in formato virtual. Tim Cook e soci (compresa la star Craig Federighi) hanno iniziato a registrarlo già in questi giorni, e forse le riprese sono anche già concluse. Sarà permesso a giornalisti e volti di YouTube di provare i nuovi iPhone all’Apple Park? Non è ancora chiaro, ma noi speriamo di poter vedere qualche hands-on già subito dopo l’evento.

L’azienda intende trasmettere l’evento in streaming, senza la presenza di un pubblico, continuando a percorrere la strada intrapresa all’inizio della pandemia.

Gli inviti (se così vogliamo definirli) verranno probabilmente consegnati il 1° settembre. Attendiamo…

iPhone 14 ed Apple Watch Series 8

Noi speriamo sempre in qualche sorpresa, ma di iPhone 14 sembra si sappia già tutto. La line up sarà composta da quattro smartphone, di cui due Pro, ovvero i “veri” top di gamma del 2022 di Apple. A tal proposito, una persona li avrebbe già provati e ha condiviso le sue impressioni (le puoi leggere qui).

Se iPhone 14 e 14 Max saranno esteticamente (quasi) identici ad iPhone 13, lo stesso non si può dire dei due Pro. Quest’ultimi, oltre al processore next gen e al modulo fotografico con tripla lente, vanteranno una parte frontale mai vista prima su uno smartphone di Apple. Al posto della tacca ci saranno due fori, di cui uno di forma allungata.

Secondo Mark Gurman, il 7 settembre Tim Cook presenterà anche Apple Watch Series 8, smartwatch con nuove feature incentrate sull’attività fisica e la salute ma con un design – dicono – ancora privo di significativi aggiornamenti.