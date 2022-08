Risale a pochi giorni fa l’indiscrezione lanciata da Mark Gurman riguardante il design di Apple Watch Series 8. O meglio, del modello base della prossima generazione dello smartwatch. In tanti speravano in qualche smentita, e invece è arrivata una conferma (se così può essere definita).

Apple Watch Series 8 Standard: e le novità dove sono?

Stando a quanto diffuso dall’insider @ShrimpApplePro – rivelatosi nel tempo una fonte particolarmente affidabile su tutto ciò che riguarda il mondo Apple -, la versione standard di Apple Watch Series 8 (da 41mm e 45mm) avrà lo stesso design del Series 7. Come se non bastasse, sempre secondo il leaker, non sarebbero previsti nemmeno nuovi sensori. Davvero notizie amare per tutti coloro che speravano in un upgrade più esteso.

I colori (forse la nota di minor interesse) probabilmente saranno i seguenti: Midnight, Starlight, PRODUCT(RED) e Silver per la configurazione con cassa in alluminio; e Silver e Graphite per quella in acciaio inossidabile.

Alright

Apple Watch Series 8 leak

Note: the info is about the base series 8 only. No info abt the higher version atm

🧵1/3 pic.twitter.com/AT6tuUANUd — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 5, 2022

Puntare sul Series 7?

L’ottava generazione di Apple Watch è attesa per settembre, in buona compagnia di iPhone 14 (di cui sappiamo già un bel po’ di cose, forse anche troppe). Ma l’asticella dell’attesa a questo punto è davvero bassa, almeno per quanto riguarda il modello Standard.

E dunque, vista la situazione, perché non approfittare degli sconti su Apple Watch Series 7? Oggi puoi acquistare il modello con cassa da 41mm e cinturino sport Mezzanotte a soli 379 euro.