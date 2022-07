Sono ormai davvero pochi i dubbi sulle novità dell’intera line-up di iPhone 14, e più in particolare sul look dei due modelli Pro. Lo stesso non si può dire però di Apple Watch Series 8, di cui oggi giungono notizie che alcune persone faranno fatica a digerire. La fonte è tra le più attendibili del settore, Mark Gurman di Bloomberg.

Nell’ultimo appuntamento con la sua newsletter Power On, Gurman conferma il fatto che l’azienda di Cupertino lancerà sul mercato una versione Pro dell’ottava iterazione dell’indossabile. Sarà un Apple Watch più grande – il display sarà più ampio del 7% – e la cassa sarà in titanio.

Per quanto riguarda il design, l’esperto è convinto del fatto che Apple Watch Series 8 “Pro” presenterà alcune novità, ma da intendere come una sorta di evoluzione dell’attuale forma rettangolare. Non sarà uno smartwatch circolare (come il Pixel di Google, ad esempio) e – soprattutto – lo schermo non sarà flat e i bordi non saranno squadrati. Considerato ciò, non abbiamo alcun dubbio sul fatto che per molti questo dispositivo sarà una (mezza) delusione.

Ci saranno ulteriori upgrade? Ovviamente sì. Gurman parla di materiali più resistenti, di una batteria con maggiore autonomia (con Low Power Mode), e di una nuova funzionalità legata alla salute, ovvero il monitoraggio della temperatura corporea.

Dopo l’amaro in bocca lasciato dal Series 7 (con previsioni errate su tutti i fronti, a partire da Jon Prosser, che non hanno fatto altro che incrementare il malcontento), Apple sembra sia sul punto di posticipare ancora una volta la tanto richiesta e attesa rivoluzione dell’estetica del suo dispositivo da polso.

