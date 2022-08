Non si arrestano le indiscrezioni (o vere proprie fughe di notizie?) sull’evento di settembre di Apple che vedrà protagonisti iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Un’idea sui quattro smartphone – ci sono anche due versioni Max, non dimentichiamolo – ce la siamo già fatta, ma ora sono trapelate informazioni che provano a rendere il tutto ancora più chiaro.

A tornare a cinguettare è stato @Jioriku, in passato rivelatosi incredibilmente preciso e affidabile su diverse novità di casa Apple. A questo giro ha condiviso informazioni circa i colori, la velocità di ricarica, i tagli di memoria e i materiali utilizzati.

iPhone 14 e iPhone 14 Pro non hanno più segreti

Iniziamo dalle colorazioni che vedremo negli Apple Store a partire da settembre/ottobre. E sì, c’è una novità:

iPhone 14 (ecco quanto costerà): Verde, Viola (prende il posto del Rosa), Blu, Nero, Bianco e PRODUCT(RED)

(ecco quanto costerà): Verde, Viola (prende il posto del Rosa), Blu, Nero, Bianco e PRODUCT(RED) iPhone 14 Pro: Verde, Viola (prende il posto dell’Azzurro Sierra), Argento, Oro e Grafite

Come sarà l’iPhone 14 vestito di viola? Un concept lo ha realizzato diversi mesi fa il noto designer Ian Zelbo, in collaborazione con Jon Prosser. Ecco il risultato:

Per quanto riguarda il resto, secondo il leaker iPhone 14 Pro sarà realizzato con gli stessi materiali utilizzati per il Pro della precedente generazione (nonostante i tentativi con il titanio) e che non ci saranno variazioni sui tagli di memoria. Dunque si partirà di nuovo da 128GB, per arrivare fino a 1TB (versione Pro).

Infine, e questa è una notizia molto interessante, i prossimi smartphone con la mela sul retro potrebbero supportare la ricarica a 30W, quindi meglio preparasi acquistando un caricabatterie da 30W in offerta su Amazon.