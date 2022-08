La notizia, circolata in anticipo come ormai da tradizione, è stata ora ufficialmente confermata da Apple. L’evento di presentazione di iPhone 14 e Apple Watch Series 8 si terrà il 7 settembre, presso lo Steve Jobs Theater di Cupertino. La sede, ovviamente, l’Apple Park, il quartier generale del colosso californiano.

L’evento, intitolato “Far Out”, è stato già registrato ma ci sarà comunque l’occasione per alcuni giornalisti e volti di YouTube di provare i nuovi dispositivi di persona. Insomma, nulla di diverso rispetto a quanto successo negli ultimi due anni, WWDC22 compresa. L’appuntamento per seguirlo in diretta in Italia è alle 19:00 del 7 settembre. Come al solito, troverete tutti gli aggiornamenti qui su Melablog.

Evento Far Out, riflettori puntati su iPhone 14

Il logo “spaziale” di Far Out – davvero ispirato, bisogna ammettere – purtroppo non ci fornisce alcun indizio in particolare, ma ormai è praticamente certo che i protagonisti dell’evento saranno i quattro smartphone della linea iPhone 14 e uno o più modelli dell’ottava generazione di Apple Watch (a tal proposto potrebbero esserci notizie non particolarmente allettanti).

Dei nuovi smartphone di Apple sappiamo un bel po’. I più attesi sono certamente iPhone 14 Pro e Pro Max, ovvero i primi a vantare due fori sul display al posto della tacca e gli unici della line-up a godere di tutti i vantaggi del chip A16 Bionic. Per gli altri due invece – Standard e Max – “ancora” l’A15 di iPhone 13 (che resta un ottimo processore, sia chiaro).

Ormai manca davvero pochissimo, i nuovi iPhone sono dietro l’angolo e noi di Melablog non vediamo l’ora di scoprirli e raccontarveli!