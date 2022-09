Tutto come previsto. O forse no? Apple ha presentato ufficialmente iPhone 14 e iPhone 14 Plus (la versione Mini è stata definitivamente cestinata), due smartphone con un design praticamente identico a quello del 13 eppure ci sono un bel po’ di novità da segnalare. Se invece cerchi il Pro, devi dare un’occhiata qui.

Ma procediamo con ordine.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus: tutte le novità

Design e performance

Iniziamo con il dire che iPhone 14 e iPhone 14 Plus vantano un display Super Retina XDR OLED da 6,1 e 6,7 pollici rispettivamente, il tutto ben protetto dal Ceramic Shield e con la splendida tecnologia True Tone. Come anticipato, arriveranno sul mercato in cinque colorazione, alcune delle quali inedite: Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e PRODUCT(RED).

In termini di performance, viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core. Un processore di cui non ci si può assolutamente lamentare, bisogna ammetterlo.

Al cuore di tutte le nuove funzioni c’è il chip A15 Bionic con GPU 5‑core, che fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Il design interno è stato ripensato per migliorare l’efficienza termica, e farti sfrecciare ancora più a lungo.

Foto e video

La fotocamera principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità e aggiornata l’esposizione nella Modalità Notturna.

La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

Oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha presentato il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in low-light.

Infine, relativamente ai video, è da segnalare la Modalità Azione. Questa garantisce una nuova stabilizzazione, davvero pazzesca in base a quanto mostrato durante l’evento Far Out in quel di Cupertino.

Stai correndo al parco o facendo un trekking bello impegnativo? Le tue riprese rimangono stabili e senza sbalzi grazie alla nuova modalità Azione.

Emergency SOS via Satellite

Non ci speravamo più, eppure… sorpresa! Apple, pensando a gravi situazione d’emergenza, ha presentato una funzionalità davvero pazzesca e che punta tutto sulla connettività satellitare.

In casi di emergenza, la rete cellulare potrebbe non essere disponibile. Ed ecco che giunge in soccorso “Emergency SOS via Satellite”, che – sfruttando i satelliti, appunto – consente a chiunque sia in pericolo di contattare i soccorsi.

Per farlo, basta puntare lo smartphone verso un satellite (viene tutto gestito dai sensori, davvero impressionante) e inviare il messaggio d’emergenza.

Tale feature è gratuita per due anni per tutti coloro che acquisteranno iPhone 14 e iPhone 14 Pro. Il debutto è fissato per novembre, ma – a quanto pare – solo per il mercato statunitense e canadese.

Prezzi e disponibilità

Per entrambi gli smartphone la fase di preordine prenderà il via il 9 settembre. Per quanto riguarda la disponibilità invece, iPhone 14 sarà acquistabile online e in negozio a partire dal 16 settembre. Il modello Plus si farà attendere un po’ di più: sarà sul mercato dal 7 ottobre.

iPhone 14

128 GB: 1.029 euro

256 GB: 1.159 euro

512 GB: 1.419 euro

iPhone 14 Plus