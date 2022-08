iPhone 14 Pro, brutte notizie sul prezzo: rincaro di 100$

Tutti i riflettori sono puntati sul 7 settembre, giorno dell’evento durante il quale Apple presenterà la line up di iPhone 14 e la nuova generazione di Apple Watch. In questo turbinio di notizie, ce n’è anche qualcuna che fa storcere il naso, come quella riguardante i prezzi dei due modelli Pro.

Stando a Dan Ives, noto analista di Wedbush Securities, iPhone 14 Pro e Pro Max costeranno circa 100 dollari in più rispetto ai due Pro attualmente in commercio. Le cifre, dollaro più dollari meno, saranno dunque le seguenti:

iPhone 14 Pro: a partire da 1.099 dollari

iPhone 14 Pro Max: a partire da 1.199 dollari

Il motivo di questo rincaro – di cui ha parlato la scorsa settimana anche Ming-Chi Kuo – sarebbe dovuto all’aumento dei prezzi dei componenti interni e all’aggiunta di inedite funzionalità, secondo l’analista:

Mentre l’iPhone di base resterà allo stesso prezzo, riteniamo che ci sarà un aumento di circa 100 dollari su iPhone 14 Pro e Pro Max. Questo per via delle nuove feature e degli aumenti dei costi dei componenti.

Ives suggerisce inoltre una svolta per quel che riguarda l’archiviazione interna. Apple potrebbe infatti optare per uno storage di base superiore, insomma non più partire da 128GB ma da 256GB. A tal proposito però, abbiamo diversi dubbi.

La verità sul prezzo – così come su tutto il resto – la scopriremo solo il 7 settembre, con l’evento digital che Apple trasmetterà in streaming (non in diretta). iPhone 14 Pro e Pro Max attireranno tutte le attenzioni, essendo i due device con il maggior numero di novità: processore next gen, RAM più veloce, modulo fotografico aggiornato e – soprattutto – design frontale rivisto, con i due fori al posto della tacca sul display.

Copertina ©9to5mac