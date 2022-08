iPhone 14 mini, tornano le indiscrezioni: ci sarà o no?

Alcuni rumors tornano a parlare dell’arrivo di iPhone 14 mini tra qualche settimana. Ma in realtà si tratta di un errore: ecco perché non vedremo più una versione mini dei telefoni Apple.

Alcune recenti indiscrezioni spuntate sul web asiatico parlano del possibile lancio di iPhone 14 mini, assieme ad iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Nello specifico, il rumor è stato rilanciato da 91Mobiles che, nel corso degli anni, ci ha fornito interessanti soffiate, incluso l’arrivo della porta USB-C su iPad Air.

Il fatto è che questa possibilità, come diciamo da mesi, è davvero molto remota anzi praticamente impossibile. Al di là di quello che diciamo noi e che raccontano gli analisti, infatti, c’è una realtà inconfutabile: e cioè che gli iPhone mini non si vendono da anni. L’ultima versione lanciata, iPhone 13 mini, è stata un autentico flop con solo il 3% di vendite rispetto agli altri modelli.

A questo si aggiungono i vaticini di Ming-Chi Kuo e diversi altri rispettabili analisti che confermano da tempo quanto segue: la linea iPhone 14 non includerà iPhone 14 mini. Dunque ci saranno solo due modelli da 6.1″ e due da 6.7″.

L’unica possibilità, a questo punto, è che Apple mantenga iPhone 13 mini nel catalogo così da avere una opzione entry level per quella nicchia di irriducibili che continua a preferire il display da 5,42″. Ma per il resto, visti gli scarsi risultati di vendita degli ultimi anni, impensabile che Apple mantenga un’intera linea di produzione per prodotti tanto poco remunerativi.

Dunque, se siete tra gli estimatori dell’iPhone mignon, il consiglio è di acquistarne uno ora che ancora sono disponibili, tra l’altro a prezzi molto molto aggressivi. Tra qualche settimana potrebbero sparire dal catalogo e, come diretta conseguenza, diventare introvabili e decisamente più cari.