AirPods Pro 2: tutte le feature, i prezzi e la disponibilità

Non solo Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra; oggi il colosso di Cupertino ha lanciato anche la nuova generazione di AirPods Pro. Ecco feature, prezzi e disponibilità nel nostro paese.

Al centro dell’esperienza di AirPods Pro di nuova generazione c’è il nuovo chip H2 che consente di raggiungere un nuovo livello di connettività con larghezza di banda più elevata. Include un nuovo driver audio a bassa distorsione e amplificatore progettato ad hoc. Ciò consente all’Audio Spaziale di fare un salto quantico.

Grazie all’Audio Spaziale personalizzato, la fotocamera TrueDepth di iPhone può crea un profilo personalizzato per l’audio spaziale in base alle dimensioni e alla forma della testa e delle orecchie. Ciò consente di posizionare i suoni nello spazio con una precisione ancora superiore.

La rinnovata funzione di cancellazione attiva del rumore riduce il rumore ambientale indesiderato per generare un’esperienza ancora più coinvolgente e isolante. Il chip H2 utilizza l’audio computazionale avanzato e elimina fino al doppio della quantità rumore rispetto agli AirPods Pro originali.

Anche La modalità Trasparenza viene elevata al livello successivo con la trasparenza adattiva. Riduce il volume di rumore ambientale processando l’audio oltre 48.000 volte al secondo. E i comandi? Semplicissimi: per modificare il rilevamento capacitivo basta scorrere col dito sullo stelo in basso o in alto.

Autonomia

Durata della batteria è ancora più lunga, fino a 6 ore di tempo di ascolto su singola carica, il che costituisce un incremento del 33% rispetto agli AirPods Pro originali. Con la custodia di ricarica, invece, si arriva fino a 30 ore di ascolto totale.

Come anticipato dai rumors, la nuova custodia integra il supporto alle rete Find My; e per aiutarti a individuarlo quando perdi gli auricolari, è stato aggiunto un altoparlante nella parte inferiore della scocca.

Per la ricarica si può usare anche il caricabatterie di Apple Watch o i comuni caricabatterie compatibili con Magsafe e Qi.

AirPods Pro 2: prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita per i nuovi AirPods Pro resta di 299€ con ordini aperti dal 9 settembre, e disponibilità il 23 settembre con incisione gratuita.