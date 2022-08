Apple Far Out: l'invito dell'evento nasconde indizi su iPhone 14?

Ormai è tutto pronto, pochi giorni ci separano dall’evento “Far Out” annunciato ufficialmente da Apple e durante il quale sarà presentata la line-up di iPhone 14 (ma ci sarà spazio anche per Apple Watch Series 8). Ad oggi sappiamo un bel po’ di cose – tutte da confermare, ovviamente -, ma ci chiediamo se l’invito diffuso dall’azienda di Cupertino nasconda qualche informazione in più sfuggita in queste settimane. Un indizio su una feature sorprendente, magari.

iPhone 14 con connettività satellitare?

Considerato il tema “spaziale” dell’invito, l’ipotesi più gettonata è quella della connettività satellitare, funzionalità di cui si è parlato tempo fa (anche nel 2021, per iPhone 13) e finita poi nel dimenticatoio.

Le voci si sono fatte particolarmente insistenti a marzo, riferite ad iPhone 14. Anche in iOS 16 ci sarebbe un suggerimento che spingerebbe in questa direzione, ovvero la nuova icona “SOS” che appare nella status bar in assenza della connettività cellulare.

Ma a cosa serve di preciso questa connettività satellitare? Per dirla brevemente, consentirebbe agli utenti di sfruttarla in assenza di rete cellulare, un aiuto in più soprattutto nelle situazioni di emergenza. Secondo Bloomberg, ci sarebbe anche una seconda feature satellitare, legata esclusivamente all’app Messaggi. Anche in questo caso si sottolinea l’utilità in casi di emergenza.

Fotografare lo spazio

Un’altra ipotesi presa in considerazione riguarda invece il modulo fotografico. iPhone 14 Pro e Pro Max saranno in grado di scattare splendide e dettagliate foto alle stelle e alla luna (come qualche smartphone Android)?

Non abbiamo dubbi sul fatto che Apple il 7 settembre descriverà (anche) miglioramenti delle fotocamere di tutti i suoi nuovi iPhone. Ne abbiamo invece su questa precisa feature, interessante sì, ma fino ad un certo punto.

C’è altro che ci sfugge? Nei prossimi giorni probabilmente faranno capolino sul web nuovi leak e (forse) riusciremo a rispondere a questa domanda. In ogni caso, c’è davvero poco da attendere: l’evento Far Out del 7 settembre è dietro l’angolo.

Immagine di copertina ©9to5mac