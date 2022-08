Sappiamo che con iPhone 14 Pro cambia tutto: via il Notch, aumenta la memoria, migliora la risoluzione delle fotocamere e il processore A16 Bionic è più performante (anche se sarà venduto a peso d’oro). Ma che rapporto c’è tra iPhone 13 vs. iPhone 14? Vale la pena di aspettare il nuovo modello?

Se dovessimo riassumere sinteticamente somiglianze e differenze tra iPhone 13 vs. iPhone 14, questo sarebbe il responso:

Ma non lasciatevi ingannare dal marketing. Lato display, anche ammettendo dei miglioramenti sul fronte della luminosità di picco, mancano le funzioni che contano davvero, come il ProMotion 120Hz di iPhone 13 Pro.

Al di là dei proclami di Apple, infatti, iPhone 14 continuerà a includere il vecchio chip A15 Bionic che andrà un po’ meglio solo per via della RAM LPDDR5 più capiente e veloce (si passa da 4 GB a 6 GB).

La fotocamera migliorerà un po’ la qualità e la resa di certe immagini, ma in effetti monterà lo stesso sensore da 12 megapixel; ci saranno novità per la fotocamera ultra-grandangolare, ma dovessimo azzardare diremmo che iPhone 14 adotterà semplicemente la fotocamera ultra-grandangolare di iPhone 13 Pro con messa a fuoco automatica e macro. Niente di più.

Infine, iPhone 14 potrebbe avere una batteria più capiente. Non esistono rumors a riguardo, ma se guardiamo la scaletta delle batterie incastonate negli iPhone nella storia, la progressione appare evidente:

iPhone 14: sconosciuto

iPhone 13: 3.227 mAh (+14,6% rispetto alla generazione precedente)

iPhone 12: 2.815 mAh (-9,4% rispetto alla generazione precedente)

iPhone 11: 3.110 mAh (+5,7% rispetto alla generazione precedente)

iPhone XR: 2.942 mAh

Conclusioni: Vale la Pena?

Francamente? Se avessimo un iPhone molto datato -tipo iPhone X o iPhone XS- prenderemmo in seria considerazione l’ipotesi di aggiornare. Ma a chiunque abbia un iPhone più recente consigliamo di desistere. Lo scarto tra iPhone 13 e iPhone 14 è talmente ridotto che davvero non ha senso lasciare un modello recente per un iPhone 13s. Perché questo è: iPhone 14 è un iPhone 13s sotto mentite spoglie.

Tra l’altro, se consideriamo che su Amazon iPhone 13 si trova a prezzi molto più convenienti di quelli Apple, ecco che la decisione per noi appare scontata. Un esempio? iPhone 13 mezzanotte 128GB costa 799€ invece di 939€. A questi prezzi, che senso ha scegliere iPhone 14 e pagarlo oltre 200€ in più per avere praticamente lo stesso dispositivo? Ai lettori l’ultima parola.