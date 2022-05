iPhone 13 Pro vs iPhone 14 Pro: vale la pena aspettare il nuovo modello?

Il nuovo iPhone 14 Pro dovrebbe essere un cosiddetto “game changer”. Finalmente non sarà più presente il notch (secondo quanto si apprende da recenti rumors) e dovrebbero esserci tante novità sotto la scocca, ma andiamo con ordine.

Prima di tutto, cerchiamo di capire: vale la pena aspettare il nuovo modello o conviene comprare iPhone 13 Pro a 1347,50€ con spedizione gratuita e memoria da 512 GB. Questo è il top del momento e ci sono anche le spedizioni gratuite incluse nel prezzo. Ad ogni modo, cosa comprare?

La domanda è lecita, ma cerchiamo di capire. Se non avete un nuovo telefono, vi consigliamo il 13 Pro, anche perché prima di mettere la mani sul modello 2022 potrebbero volerci ancora diversi mesi.

Se non siete amanti della novità ma volete uno smartphone che possa durarvi anni e anni, allora questo è ciò che fa per voi. Se invece volete comprare un vdevice perfetto per i video, sì questo è perfetto, ma il nuovo avrà delle grosse rivoluzione.

iPhone 14 Pro: cosa aspettarci?

In primo luogo segnaliamo il SoC Apple Bionic A16 o l’Apple Silicon M1, 6 GB di memoria RAM, memorie super veloci e porta Lightning per la ricarica.

Dovrebbe esserci un MagSafe più veloce e la ricarica wireless, come da tradizione. La selfiecam dovrebbe essere premium, con autofocus e funzionalità top. Il notch non ci sarà e al suo posto troveremo un foro e una pillola contenente tutti i sensori.

Non dimentichiamo poi un comparto fotografico rinnovato sul fronte del software con ottica principale da 48 Megapixel ancora più luminosa. Questo smartphone potrebbe esserein grado di riprendere video in 8K con un elevato frame rate. Ci sarà sempre il ProRAW, il ProRES, la Cinema Mode e molto altro ancora.

Le novità sono tante, il punto è questo: mancano ancora diversi mesi, aspetterete o prenderete il modello attuale (che è comunque molto valido)?

A voi la scelta.