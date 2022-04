iPhone 14, ecco che aspetto avrà la fotocamera “a pillola”

Le foto del vetro frontale di iPhone 14 rivelano il design a pillola della fotocamera frontale, e confermano una brutta notizia.

Un po’ per gli strascichi della pandemia e un po’ per il conflitto russo in Ucraina, i modelli entry level di iPhone 14 saranno molto meno avanzati di quanto avremmo osato sperare. Non solo non includeranno connettività satellitare né chip A16, avranno anche una fotocamera di qualità inferiore inferiore. Ma soprattutto, includeranno ancora il vecchio Notch frontale.

I rumors lo dicono da tempo. L’amato/odiato notch che ha dato carattere e reso unico iPhone nel mondo high-tech sparirà un po’ alla volta. Scomparirà da iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, un po’ come successe con iPhone X, che ha segnato il passaggio al design full-screen e al Face ID, ma resterà per tutti gli altri.

Al posto del notch sulla parte superiore dello schermo ci saranno due intagli tondi, uno di forma circolare e uno a forma di “pillola”. Ma solo per i modelli di punta. E questo è niente: la cornice intorno a iPhone 14 e iPhone 14 Max sarà più spesso rispetto a quella di iPhone 14 Pro e Pro Max.

pannelli frontali dei nuovi iPhone. E la delusione è inevitabile: La conferma giunge da un recente tweet in cui viene mostrata una fotografia pubblicata su Sina Weibo e relativa ai nuovi smartphone Apple. È l’immagine che vedete in cima al post, in cui si vedono distintamente i. E la delusione è inevitabile:

Il notch continua a restare su iPhone 14 e 14 Max. I bordi del display saranno più spessi su iPhone 14 e 14 Max. Cambiano le proporzioni: iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max avranno un aspect ratio che passa d 19.5:9 a 20:9. Sono più lunghi.

