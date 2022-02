Il disegno schematico del display di iPhone 14 Pro conferma il passaggio dalla tacca ai due fori (dal 2023 su tutti gli iPhone).

Ancora diversi mesi ci separano dalla presentazione di iPhone 14, serie che – come le precedenti – si articolerà in quattro diversi modelli. Tra questi, i più attesi sono il Pro e il Pro Max, e per un motivo specifico: secondo i rumor, saranno i primi due smartphone dell’azienda di Cupertino a non avere la tacca sul display.

Il notch non andrà definitivamente in pensione, o almeno non nel 2022. iPhone 14 Pro e 14 Pro Max, però, daranno il via ad una sorta di rivoluzione per il dispositivo di punta di Apple. Un po’ come successo con iPhone X, che ha segnato il passaggio al design full-screen e al Face ID. Al posto dell’ingombrante “spazio nero” sulla parte superiore dello schermo ci saranno due ritagli, uno di forma circolare e uno a forma di “pillola”.

Su Weibo, noto social network cinese, ha fatto capolino il presunto disegno schematico del display di iPhone 14 Pro/Pro Max. L’immagine, per quanto possa essere accurata e fedele alla realtà, ci svela le dimensioni dei due ritagli in questione: sembrano decisamente più grandi rispetto a quanto inizialmente ipotizzato.

Secondo l’affidabile insider Ross Young, che come al solito ha affidato il suo pensiero a Twitter, il nuovo look sarà una esclusiva dei due iPhone high-end del 2022. Nel 2023, tuttavia, sarà esteso a tutti gli smartphone Apple di nuova generazione (ad esclusione della serie SE, ovviamente). E dunque, con iPhone 15 ci sarà l’addio definitivo alla tacca.

The dual hole punch design on the iPhone Pro models will be seen on all 4 models in 2023. Hopefully the holes will get smaller… — Ross Young (@DSCCRoss) February 27, 2022

La line-up di iPhone 14, come detto, sarà composta da quattro device. Oltre alla scomparsa del notch sui due Pro, si vociferano anche altre novità, come il bump della fotocamera più sottile, una nuova griglia per l’altoparlante e pulsanti del volume di forma circolare.

La presentazione, con un evento dedicato, è attesa tra settembre e ottobre di quest’anno.