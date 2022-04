iPhone 14: niente chip A16 né connettività satellitare per entry level

Il divario tra iPhone 14 e iPhone Pro sarà gigantesco. Colpa dell’invasione russa in Ucraina e degli strascichi della pandemia

Brutte notizie per gli utenti. I modelli entry level di iPhone 14 non avranno né la connettività satellitare né il chip A16. Anche la fotocamera sarà nettamente inferiore.

Fino ad oggi, i fattori di differenziazione tra i vari modelli di iPhone riguardavano soprattutto la fotocamera e il display; presto però le cose potrebbero cambiare. Con la prossima generazione, infatti, Apple potrebbe decidere di adottare anche chip diversi. Questa almeno è la ricostruzione di Gurman che consideriamo una delle fonti più affidabili del settore.

Per distinguere ulteriormente la fascia Pro da quella liscia, iPhone 14 avrà queste caratteristiche. E non vi piaceranno:

Fotocamera posteriore Ultra Grandangolare da 12 Megapixel come iPhone; iPhone 14 Pro, invece, avrà la nuova fotocamera Ultra Grandangolare da 48 Megapixel.

come iPhone; iPhone 14 Pro, invece, avrà la nuova fotocamera Ultra Grandangolare da 48 Megapixel. Chip A15 o sua variante, mentre i Pro avranno chip A16 .

o sua variante, mentre i Pro avranno . Niente Connettività Satellitare sui modello entry level; sarà un’esclusiva dei modelli Pro e Pro Max.

sui modello entry level; sarà un’esclusiva dei modelli Pro e Pro Max. Con iPhone 14‌ Max vedremo un display da 6.7 pollici su un iPhone 14‌ non pro; costerà almeno $200 in meno dell’attuale iPhone 13 Pro Max da 6.7 pollici.

Scelte che non piaceranno ma che purtroppo si spiegano con l’attuale crisi mondiale dei chip innescata dalla pandemia e acuita dall’invasione russa in Ucraina.

La connettività satellitare servirà per le chiamate ai servizi di emergenza in caso di pericolo (persone armate, comportamenti sospetti) e per la Messaggistica Satellitare (per inviare coordinate GPS e altri dati importanti quando non c’è copertura cellulare tradizionale). Infine, per la Segnalazione degli Incidenti (durante una caduta improvvisa, o in un incidente stradale).