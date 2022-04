iPhone 14, gli stampi rivelano le dimensioni della fotocamera

Dalla Cina spuntano i stampi di iPhone 14. E si distinguono chiaramente le dimensioni molto pronunciate del modulo fotocamera.

Direttamente dalle catene di montaggio cinesi, fanno capolino i primi stampi di iPhone 14. E si distinguono perfettamente le dimensioni molto pronunciate del modulo fotocamera.

I rumors a riguardo erano stati piuttosto chiari. Contrariamente a quanto si sperava inizialmente, gli schemi tecnici di iPhone 14 Pro ci mostrano che la fotocamera non sarà a filo con la scocca. Una necessità tecnica che dipende dal fatto che, p infilare il sensore da 48 Megapixel nella componentistica, Apple avrà bisogno del 21% di spazio in più.

Lo confermava perfino in un recente tweet Ming Chi-Kuo:

“La ragione principale della protrusione più ampia e più pronunciata della fotocamera posteriore di iPhone 14 Pro/Pro Max è l’aggiornamento della fotocamera a 48 Megapixel (contro i 12 MP di iPhone 13 Pro/Pro Max). La lunghezza diagonale del [sensore] CIS da 48MP aumenterà del 25-35% e l’altezza della lente 7P da 48MP aumenterà del 5-10%.”

In soldoni, parliamo di un passaggio da 35.01mm a 36.73mm in larghezza e da 36.24mm a 38.21mm in altezza del modulo fotocamera; e di una protrusione di 3.60mm su iPhone 13 Pro a 4.17mm su ‌iPhone 14 Pro‌. E ora siamo in grado di tradurre questi numeri in un’immagine:

Stampi di iPhone 14

Gli stampi che vedete in cima al post sono stati pubblicati su Weibo e sono stati utilizzati dai produttori di terze parti per creare cover destinate ad iPhone 14. La cosa che colpisce di più è l’assenza di una versione mini, il che è perfettamente in linea con le attese, coi trend e coi risultati deludenti di vendita degli ultimi anni.

L’altro elemento che colpisce è certamente la grandezza del modulo fotocamera, che sul taglio da 6,1 pollici sembra quasi sproporzionato.

