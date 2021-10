iPhone 13, gli utenti poco entusiasti dei nuovi modelli

Secondo un recente sondaggio, la maggior parte degli utenti è rimasta freddina all’annuncio dei nuovi iPhone 13. Siete d’accordo?

Secondo un recente sondaggio di SellCell, un rivenditore di ricondizionati USA, gli utenti sono rimasti piuttosto impassibili alla presentazione di iPhone 13 e Apple Watch Series 7. Per la maggior parte del campione, in altre parole, gli aggiornamenti risultano iterativi e noiosi. Voi che ne pensate?

Su un campione di 5.000 maggiorenni, sentiti tra il 23 e il 30 settembre negli Stati Uniti, solo il 6.3% ha dichiarato “estremamente emozionante” il lancio di iPhone 13, seguito dall’8,1% che parla di evento “molto emozionante.” Per il resto, praticamente calma piatta: ben il 64% degli utenti ha dichiarato che la linea iPhone 13 è “non molto” o “per niente” emozionante; il 21,5% parla si ferma ad un mediocre “un po’ emozionante.”

Per quanto concerne le intenzioni d’acquisto, solo il 23,3% ha dichiarato di essere intenzionato a passare ad iPhone 13, il che rappresenta un calo sensibile rispetto ai sondaggi condotti prima del lancio e che arrivavano addirittura al 43,7%. In altre parole, molti che potenzialmente avrebbero voluto cambiare telefono, si sono tenuti il vecchio dopo aver visto iPhone 13.

Tra quel 23,3 % di intenzionati a effettuare l’acquisto, la maggior parte degli utenti propende per iPhone 13 Pro con oltre il 42,5% delle preferenze, seguito da iPhone 13 Pro Max col 26,3%. L’iPhone 13 standard da 6.1 pollici si ferma al 22% e il mini in coda al 9,2%. Un trend che va avanti da anni e che si concluderà l’anno prossimo con iPhone 14 e la soppressione definitiva della linea da 5.4″.

Perché Scegliere iPhone 13?

A questo punto la domanda sorge spontanea. Perché quel 23,3% del campione sceglie iPhone 13? Nella maggior parte dei casi, la ragione principale è il ProMotion display e la batteria più capiente; degno di nota il fatto che, al terzo posto col 34,1% ci sono quelli che lo acquistano “perché sì.” Senza una particolare ragione.

La nuova opzione da 1TB, invece, non interessa granché: solo il 3.2% lo considera un fattore determinante; e non parliamo del notch più piccolo, che ha convinto all’acquisto solo l’1,5% degli utenti. E se l’1,1% è inspiegabilmente passato ai nuovi modelli per le nuove opzioni di colore come Mezzanotte e Galassia, il 2,4% ha lasciato perdere perché detestava i nuovi colori.

E voi che ne pensate? iPhone 13 si è davvero dimostrato un iPhone 12S? Lo comprereste (lo comprerete) oppure puntate tutte le vostre fiches su iPhone 14? Ai lettori l'ardua sentenza: