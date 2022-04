Secondo le ultime voci di corridoio, iPhone 14 Pro Max avrà cornici più sottili rispetto a quelle del 13 Pro Max. Sarà vero?

Le indiscrezioni sulla prossima linea di iPhone sono ormai all’ordine del giorno. Quest’anno l’interesse è ancora più alto per via del parziale addio alla tanto amata/odiata tacca sul display, che – secondo i più – non sarà presente su iPhone 14 Pro e Pro Max. Oggi invece si parla di cornici, e più precisamente di quelle del device più grande della “famiglia”.

In base a quanto visibile nei render CAD trapelati in rete in queste ore, intorno al display iPhone 14 Pro Max ci saranno cornici il 20% più sottili. I render sono stati condivisi su Twitter dall’account ShrimpApplePro e sono in linea con quanto diffuso nelle ultime settimane da fonti ben più affidabili come 91Mobiles e Max Weinbach.

Ormai non fa più notizia il doppio foro sul display, di cui uno a forma di “pillola”. Più interessante è invece il dato sullo spessore delle cornici di iPhone 14 Pro Max: parliamo di 1.95mm, piccolo upgrade rispetto ai 2.42mm del 13 Pro Max attualmente in commercio.

Deleted the last one because of wrong calculation. 😬

That’s why you should double check everything. pic.twitter.com/OG7uO1FBxK — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) April 4, 2022

Dal punto di vista estetico, la novità sarà così evidente? Probabilmente no, visto che le cornici sono già oggi abbastanza sottili. Inoltre, c’è da tenere in considerazione anche lo spessore del telaio in acciaio inossidabile (1.15mm) che “abbraccia” il display. Insomma, l’impatto di questa modifica estetica potrebbe essere meno drastico del previsto.