Perché acquistare iPhone 14 Pro? Vale davvero la pena?

Con quel che costa, iPhone 14 Pro rappresenta una bel dilemma per gli utenti: da una parte è uno smartphone potente e ricco di novità ma dall’altra costa veramente tantissimo, anche più dei predecessori. E allora vale la pena davvero di acquistarlo? La risposta, nella sua semplicità, esula da specifiche e feature e forse vi lascerà l’amaro in bocca.

La risposta la dà Tim Cook ogni benedetta volta che sale sul palco e annuncio un nuovo modello di iPhone. È una frase tanto vera quanto abusata e oggetto di meme: ecco a voi il miglior iPhone di sempre. Tuttavia è assolutamente veritiera.

La nuova Dynamic Island, il display eccezionale, il sistema di fotocamere da 48 Megapixel RAW valgono i prezzi non proprio alla mano di questo dispositivo? Lasciamo agli utenti deciderlo. Ma la verità, come scrivevamo di recente, è che Apple detiene il monopolio degli iPhone: chi vuole usare iOS, e desidera il miglior dispositivo disponibile, non ha scelta e dovrà sborsare quel che chiede Apple. È la bontà del prodotto stessa, in ultima istanza, a catalizzare l’acquisto.

La vera evoluzione infatti sta soprattutto in iOS, e nella certosina ottimizzazione tra hardware e software; per poter godere di tutte le ultime novità, è necessario acquistare il modello di punta. Ed ecco perché non sorprende che, di fronte a modelli base tanto scialbi e costosi, la gente preferisce spendere perfino di più; ed ecco perché Cupertino ha aumentato la produzione di Pro e Pro Max a scapito di iPhone 14 e iPhone 14 Plus. Se devo spendere tanto, pensa la gente, a questo punto spendo ancora di più ma almeno compro un chip di ultima generazione e tutte le feature più innovative.

A ad avere il budget per farlo, è il discorso che ha più senso in questo momento. Budget permettendo, per l’appunto.

