iPhone 14 Pro: ecco i modelli con disponibilità immediata

Tra pandemia e pigli neocolonialisti russi, le scorte di iPhone 14 Pro sono agli sgoccioli, e questo comporta una dilatazione esagerata dei tempi di consegna. In alcuni casi, ordini il telefono ora e ti arriva tra 2 mesi; in un solo caso c’è disponibilità immediata. Ecco quindi i tagli e i modelli che conviene ordinare oggi su Amazon per ricevere iPhone 14 Pro in tempi rapidi.

Quanto bisogna aspettare per ricevere iPhone 14 Pro? Nel migliore dei casi pochi giorni, ma per alcuni tagli di memoria/colore si può impiegare anche mesi. Ci riferiamo in particolare a quelli di punta, che immaginiamo Apple produrrà in quantità limitate per via del prezzo proibitivo.

Per esempio, iPhone 14 Pro (1 TB) – Nero siderale da 1.989€ dà come tempi di consegna “generalmente spedito entro 1-2 mesi.” E c’è di peggio: la versione da 1TB Argento non è neppure disponibile, né si sa quando lo sarà.

Quindi, al netto di esigenze molto specifiche, meglio puntare sui colori meno gettonati e sui tagli di memoria più contenuti. Qui di seguito l’elenco dei modelli di iPhone 14 Pro coi tempi di consegna più rapidi (cioè che arriva in settimane e non in mesi). Alcuni modelli, come iPhone 14 Pro (512 GB) – Oro hanno disponibilità immediata e scorte risicatissime.

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max