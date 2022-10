Perché iPhone costano così tanto rispetto a Android?

Perché i dispositivi Android sono tanto più economici rispetto ad iPhone? O per meglio dire, perché iPhone ha un prezzo medio più caro rispetto alla moltitudine di telefoni concorrenti? La risposta è semplice, e dipende per lo più da concorrenza e qualità percepita.

Zero Concorrenza

I concorrenti di Apple non producono iPhone, ma prodotti con funzionalità analoghe. Chi desidera iOS -per la facilità, la compatibilità, l’ecosistema- non può esimersi dal comprare iPhone.

E sì, è molto vero che con un Android si fanno più o meno le stesse cose, ma l’esperienza è completamente diversa. In un certo senso, l’acquisto di iPhone è una cosa più grande della scelta del telefono in sé. E se lo desideri, Apple è l’unico produttore di iPhone al mondo che può fornirtelo.

Al contempo, nel mondo Android ci sono tantissime opzioni e ancora più differenziazione. Le aziende di questo microcosmo sono in competizione tra loro e ciò fa abbassare i prezzi; ed ecco perché, a differenza di Cupertino, i produttori Android hanno margini bassissimi e in qualche caso operano addirittura in perdita (questo spiega perché c’è tanto bloatware su Android, cioè software preinstallato di dubbia utilità, servizi in prova e così via).

Coi modelli di fascia bassa si guadagna poco ma si vende tanto; ed ecco perché si cerca di recuperare con quelli di fascia alta, che infatti costano come iPhone.

Qualità Percepita

Ma c’è un importante elemento nell’equazione che bisogna sottolineare: iPhone è oggettivamente un buon prodotto; un gingillo per la quale le persone sono disposte a pagare un premium. Stabilità, facilità d’uso, privacy e un supporto impareggiabile contribuiscono a rendere iOS un sistema operativo molto amato.

Il prezzo di un oggetto infatti si basa principalmente su quanto le persone sono disposte a pagarlo. E questa è la ragione per cui una borsa da 10€ ha le stesse identiche funzioni di una borsa da 1.000€, eppure molti scelgono la seconda.

E iPhone, col suo innovativo design industriale e le scelte estetiche trend-setting, costituisce un prodotto ambizioso impacchettato in un marketing impeccabile. Il risultato è qualcosa a cui pochi sanno resistere.