Il noto youtuber Marques Brownlee, nella sua recensione di iPhone 14 Pro, ha ben inquadrato la situazione: la Dynamic Island del nuovo smartphone di Apple sarà una delle feature più copiate dei prossimi mesi. Non ci aspettavamo però iniziative così sfacciate e messe in piedi in così poco tempo.

Realme vuole l’isola di iPhone 14 Pro

Realme è da qualche anno uno dei brand più quotati in fatto di smartphone, forti di un rapporto qualità-prezzo difficilmente riscontrabile altrove. Bisogna essere onesti su questo. Quello che però fa storcere il naso però è la challenge che la società cinese ha lanciato in queste ore e nella cui descrizione leggiamo:

La UI intorno al foro della fotocamera può assumere diverse forme e dimensioni in caso di chiamate, notifiche, avvisi e così via.

Sì, Realme sta descrivendo proprio la Dynamic Island di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max (e che forse nel 2023 vedremo su tutti i nuovi smartphone made-in-Cupertino). Secondo la società, si tratta di una soluzione molto intrigante ed è per questo che sta chiedendo ai suoi fan più fedeli di condividere idee e suggerimenti per realizzarne la versione migliore.

Pubblica un commento con un disegno, una GIF o un semplice contenuto testuale e spiega come una potenziale Realme Island potrebbe funzionare, quale potrebbe essere il suo design, quali potrebbero essere i suoi benefici.

Ci saranno altre aziende che, prive di idee, cercheranno di copiare la Dynamic Island ideata da Apple? Lo scopriremo nei prossimi mesi, ma al momento ci sentiamo di escludere già Samsung. Il colosso sudcoreano, dopo gli inizi abbastanza discutibili, ha ormai trovato la sua strada, senza “imitare” i rivali e spingendo su qualcosa di originale, come i pieghevoli.