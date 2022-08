Come da programma, all’evento Unpacked del 10 agosto, Samsung ha svelato i suoi nuovi smartphone pieghevoli, il Galaxy Fold4 e il Galaxy Flip4. In casa Apple invece, come abbiamo ripetuto in più occasioni, tutto ancora tace. Certo, qualche rumor di tanto in tanto circola, ma il primo iPhone foldable sembra davvero lontano. Eppure, nulla ci vieta di immaginarlo.

Il Fold4 è a libro, il Flip4 è a conchiglia. Samsung vuole accontentare un po’ tutti e, in questa precisa fetta di mercato, bisogna ammettere che sta facendo davvero un ottimo lavoro. I miglioramenti di generazione in generazione sono evidenti, con ottimizzazioni sotto tutti i punti di vista, dall’hardware fino al software.

Ma fino a quando il gigante sudcoreano dominerà incontrastato? Beh, fino a quando altre aziende non si faranno avanti con proposte di grande spessore. Tra queste, c’è ovviamente Apple.

iPhone Fold? Le ipotetiche caratteristiche per la risposta a Samsung