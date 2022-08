Sappiamo ormai da diversi giorni che il 10 agosto Samsung presenterà la nuova generazione dei suoi smartphone pieghevoli all’evento Unpacked 2022. Salvo sorprese dell’ultima ora, il gigante sud-coreano svelerà il Galaxy Z Fold4 e il Galaxy Z Flip4. E Apple, nel frattempo, cosa sta facendo? Quando si inserirà in questo mercato?

I rumor descrivono un Fold4 con look aggiornato, con una singola cerniera (non doppia come quello di terza generazione). Ciò si tradurrà in un design più sottile e leggero, che tuttavia non cambierà la natura “a libro” del device. Per quanto riguarda le altre caratteristiche, si parla di un display da 7.6 pollici con refresh rate a 120Hz, di un sensore per le impronte digitali sotto al display e di update del modulo della fotocamera (con tanto di grandangolare da 50MP).

Il Galaxy Z Flip4 sarà, senza alcuna ombra di dubbio, ancora uno smartphone a conchiglia. Quando aperto, si dice conterà su un display da 6.7 pollici e, sempre secondo voci di corridoio, avrà un nuovo comparto multimediale e un processore di ultima generazione.

A quando il primo iPhone pieghevole?

Samsung realizza pieghevoli dal 2019 e, dati alla mano, non ha rivali nel settore. In casa Apple ancora tutto tace, ma secondo insistenti rumor, qualche prototipo sarebbe in lavorazione. Indiscrezioni su un iPhone pieghevole circolano da anni ormai, ma si attende ancora qualcosa di concreto. Alcuni esperti ritengono che bisognerà aspettare almeno il 2025.

Sia chiaro, uno smartphone pieghevole non è qualcosa di assolutamente necessario nel listino di Apple – a tanti questi device nemmeno piacciono -, ma il colosso californiano, un’azienda che ha sempre puntato sull’innovazione, non può esimersi dal dire la sua in questo mercato.