La redazione di DisplayMate ha pubblicato i risultati del suo annuale Display Technology Shoot-Out. Ad aggiudicarsi il titolo di smartphone con il migliori display sul mercato è iPhone 14 Pro Max di Apple. Con il suo A+, raccoglie il testimone di iPhone 13 Pro Max. Insomma, si resta in quel di Cupertino.

iPhone 14 Pro Max ha un display vicinissimo alla perfezione

Nonostante non ci sia alcuna differenza di risoluzione tra i due smartphone appena citati, il colosso californiano ha apportato dei miglioramenti significativi che non passano inosservati. Il display OLED LTPO, ad esempio, ha una frequenza d’aggiornamento che varia da 1Hz a 120Hz (e non più da 10Hz a 120Hz) e questo consente il corretto funzionamento dell’Always-On Display, una feature esclusiva proprio degli ultimi iPhone della linea Pro.

Ma l’analisi di DisplayMate punta i riflettori anche su altro, come il nuovo picco della luminosità: parliamo di 2300 nits, quasi il doppio rispetto a quello di iPhone 13 Pro Max. In totale, iPhone 14 Pro Max si è aggiudicato 15 premi, 13 dei quali “ereditati” dal device della precedente generazione.

Sulla base dei nostri test, iPhone 14 Pro Max vanta un display di un livello impressionante con una precisione vicina a quella dei libri di testo, visivamente indistinguibile dalla perfezione. Per questo motivo il dispositivo si aggiudica il DisplayMate Best Smartphone Display Award con un “A+”.

Non è una novità il fatto che Apple, per quanto riguarda i suoi ultimi top di gamma, abbia puntato tantissimo sul display. E proprio sul pannello frontale spicca la geniale Dynamic Island, promossa all’unanimità e già al centro di tentativi di imitazione per gli smartphone Android (con esiti discutibili).