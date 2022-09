iPhone 14 Pro: il display sempre attivo è una rivoluzione

Esattamente come Apple Watch, iPhone 14 Pro porta per la prima volta il display always-on anche su iPhone. Questa innovazione permette di avere i widget delle app e altre informazioni utili aggiornate in tempo reale. Ecco come cambierà le vite dei fortunelli che lo acquistano.

A prescindere dall’iPhone da cui proviene, chi compra iPhone 14 Pro farà per la prima volta una nuova esperienza: quella del display always-on. “Ora la tua schermata di blocco è sempre visibile, così non devi nemmeno toccarla per sapere cosa c’è di nuovo” spiega Apple. E “quando tieni l’iPhone in tasca o a faccia in giù, il display si oscura per risparmiare batteria.”

Come si intuisce dal nome, si tratta di un display che resta sempre attivo per visualizzare informazioni utili come l’ora, lo sfondo e i widget dalla schermata di blocco di iOS 16.

Questa feature torna tremendamente utile, come sull’orologio, per verificare al volo lo stato di carica di AirPods o per seguire le interazioni su un social network senza dover sbloccare il proprio iPhone o aprire un’app. E le Attività dal Vivo di iOS 16.1 (Live Activities), il display sempre attivo diventerà perfino più utile.

Come Funziona il Display Always-on?

Il display è reso possibile dalla tecnologia dall’ultima versione del ProMotion di Apple che abbassa la luminosità e la frequenza di aggiornamento fino a 1 Hz per risparmiare batteria.

Gestire il Display Always-on

Se non desideri il display sempre attivo, puoi disattivarlo in Impostazioni → Display e luminosità. La disattivazione potrebbe aumentare un po’ la durata complessiva della batteria.

Al momento, il display sempre attivo non è personalizzabile. Le app che hanno bisogno di mostrare informazioni in tempo reale, come ad esempio timer o Uber, compariranno in automatico in fondo al display. Potete invece personalizzare i widget in cima al display facendo così:

Premete e tenete premuta la schermata di blocco

Toccate Personalizza

Toccate Aggiungi Widget

Quand’è che il Display Always-On si Spegne?

Per risparmiare la durata della batteria, spiega Apple in un documento di supporto, il display always-on si spegne del tutto in queste situazioni: