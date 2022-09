iPhone 14 Pro a rate tasso zero senza finanziaria

Dopo Apple Watch Ultra e iPhone 14 e iPhone 14 Plus, è possibile comprare a rate anche iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, con carta di credito, di debito, ricaricabile o PostePay, ma sopratutto senza busta paga né finanziarie. Insomma, nonostante i prezzi assurdi degli ultimi modelli di smartphone Apple, il modello di punta di Cupertino non è poi così inavvicinabile: si parte da 267€ al mese.

Rate Amazon: Come funzionano

L’opzione di acquisto a rate non è una novità assoluta, soprattutto nel mercato tecnologico; tuttavia, in tutti i casi parliamo di una finanziaria, cioè l’intervento di un intermediario che concede credito e che poi se lo fa restituire un po’ alla volta. Ciò implica che l’acquisto non è istantaneo; ci sono tempi tecnici, documentazione da inviare e soprattutto costi accessori (di gestione pratica, TAN e TAEG) da dover aggiungere.

Il Rateo di Amazon invece è non è una finanziaria. È solo un’opzione di ripartizione dell’addebito su più mesi, gestito direttamente dal colosso dell’e-commerce; dunque non richiede firme né contratti, e sopra ogni altra cosa è istantanea. La procedura permette di dilazionare l’addebito su 5 o 12 mesi, senza interessi o altri oneri, e senza mai uscire dai sistemi di Amazon. Per avviare il rateo, basta spuntare l’opzione “5 rate mensili” o “12 rate mensili” al momento dell’acquisto. Fine.

A nostro modo di vedere, questa è l’opzione di rateizzazione migliore disponibile attualmente sul mercato. Purtroppo però non tutti gli utenti possono contrarla. Per potervi accedere ci sono dei requisiti minimi:

Residenza italiana.

Account Amazon.it attivo da almeno un anno.

Carta di carta di credito o di debito valida, associata al proprio account Amazon.it. Per le rate va bene anche una prepagata, purché nel proprio account sia indicata anche un’altra carta di credito o di debito tradizionale (con scadenza non prima di 20 giorni dopo la data di scadenza dell’ultima rata). Molti utenti tuttavia segnalano di essere riusciti nell’impresa anche solo con una PostePay.

L’account deve presentare una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it.

Inoltre, ricordate che non è possibile attivare più di tre pagamenti rateali assieme, e comunque non più di uno per categoria merceologica. E se raggiungete il massimale, non dovete far altro che estinguere in anticipo uno degli altri ratei in essere e procedere direttamente col nuovo.

Una volta avviato l’acquisto a rate, i pagamenti mensili possono essere eseguiti anche con carte ricaricabili e con PostePay. Il pagamento in contanti, invece, è possibile solo per acquisti in un’unica soluzione.

Cosa fare se le Rate Amazon non sono sono Disponibili

Non tutti gli account sono idonei alla rateizzazione Amazon. Se il rateo Amazon non è disponibile per il vostro account, potete sottoscrivere un contratto Cofidis CreditLine.

Si tratta di un vero e proprio finanziamento che include spesso interessi o altri oneri finanziari. Si tratta di una linea di credito al netto di eventuali promo temporanee. Permette di effettuare acquisti su Amazon per un minimo di 100€ a un massimo di 1.500€ anche su più prodotti e di pagare il tutto in comode rate.

Per maggiori informazioni, consulta la pagina CreditLine su Amazon.

iPhone 14 Pro a Rate per P. IVA

I liberi professionisti o chi possiede un’azienda e lavora in regime di partita IVA può accedere a Amazon Business per acquistare iPhone 14 Pro a rate, il nuovo portale con tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA che semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Acquista iPhone 14 Pro a Rate

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max