iPhone 14 Pro è l’unico modello di iPhone in grado di scattare bellissime foto da 48 Megapixel. Tuttavia per poter raggiungere questa super risoluzione/qualità è necessario un passaggio aggiuntivo; e in ogni caso, non conviene tener sempre attiva la feature. Ecco come, quando e perché scattare foto alla massima qualità su iPhone 14 Pro.

48 Megapixel

Per scattare foto a 48 Megapixel è necessario scattare attivare il formato ProRAW di Apple. Si tratta di uno standard senza perdita di qualità molto utilizzato da fotografi e professionisti perché conserva tutti i dati i dati provenienti dal sensore fotografico, senza alcuna manipolazione. Ciò permette di effettuare editing ex post molto sofisticati, senza perdita di qualità.

Il risultato è davvero incredibile, migliore di qualunque cosa abbiate visto finora su iPhone. Ma ogni scatto cattura immagini alla risoluzione di 8064 × 6048 pixel e occupa tantissimo spazio. Parliamo di oltre 75MB a foto invece dei soliti 25MB. Dunque scegliete un iPhone 14 Pro dotato di molto spazio di archiviazione.

Attivare 48MP RAW

Per attivare la massima qualità e risoluzione per le foto su iPhone 14 Pro, fate così:

Apri Impostazioni → Fotocamera → Formati Attivate Apple ProRAW Toccate Risoluzione ProRAW e impostatela su 48MP

È sufficiente fare una volta quest’ultimo passaggio affinché la modifica sia permanente. Nell’app Fotocamera ora comparirà un nuovo pulsante RAW in alto a destra.

Modificare Foto RAW

Gli scatti in modalità RAW vengono salvati automaticamente in un Album speciale che trovate in Foto → Album → RAW in fondo. Per modificare un’immagine, asta selezionarne una e toccare Modifica.

Gli strumenti a disposizione sono molti:

Bacchetta Magica fa tutto in automatico

fa tutto in automatico Il Termometro controlla la tonalità di bianco, più calda o più fredda.-

controlla la tonalità di bianco, più calda o più fredda.- Il triangolo controlla la nitidezza

controlla la nitidezza Il Triangolo con linea gestisce la definizione

gestisce la definizione Il mezzo cerchio permette di controllare la riduzione del rumore (ottima per foto notturne o al tramonto)

Quando Utilizzare il Formato RAW?

Date le caratteristiche tecniche e di peso degli scatti RAW, non conviene utilizzare questo formato per tutti i vostri scatti. Ha senso farlo per immagini o momenti a cui tenete particolarmente, o che vi interessa editare al massimo della qualità in un secondo momento.

Un paesaggio unico, la fotografia di un prodotto per l’attività lavorativa, un ritratto professionale. Per il resto, meglio disattivare RAW e lasciar fare ad iPhone su bilanciamento, messa a fuoco e pulizia delle immagini; nel 95% dei casi, i risultati sono comunque pari o superiori a quelli che si otterrebbe con una lunga e certosina ottimizzazione manuale.