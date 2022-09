iPhone 14: le feature che NON vedrete

Ora che sappiamo per filo e per segno come saranno iPhone 14 e iPhone 14 Pro, possiamo distinguere tra i rumors che si sono avverati e quelli che invece si sono rivelati un abbaglio. Dalla fotocamere a filo al Face ID sotto al display, ecco le feature che NON vedrete sulla prossima generazione di iPhone in arrivo domani mercoledì 6 settembre.

Sappiamo che iPhone 14 Pro eliminerà il Notch in favore di una fotocamera HolePunch, introducendo tagli di memoria più generosi, un modulo fotocamera a 48 Megapixel e il nuovo processore A16 Bionic; e sappiamo pure che iPhone 14 “liscio” invece si limiterà a feature simili al 13, con in più A15 Bionic potenziato, Wi-Fi 6E e fotocamere lievemente migliorate.

Ma per alcuni rumors che hanno trovato conferma, ce ne sono altrettanti che sono stati superati, smentiti o negati tout court. E ora siamo in grado di dirlo con ragionevole margine di dubbio: ecco quali funzionalità non vedrete mai su iPhone 14.

Feature Desaparecidas

Fotocamera a filo: Se ne è parlato a lungo, soprattutto nei mesi scorsi, ma le fotocamere di iPhone 14 saranno sporgenti come al solito. Il design di iPhone 14, si legge nei leak, sarà una “elevazione” di quello di iPhone 13 Pro. Insomma, non cambia nulla, se non che i moduli fotocamera saranno ancora più voluminosi.

Il lancio di iPhone 14 e iPhone 14 Pro avverrà nelle prossime ore: fai clic qui per sapere dove, quando e come seguire l’evento “Far Out” di Apple.