A settembre andrà in scena una sorta di rivoluzione per il mondo degli smartphone. Apple presenterà iPhone 14, o meglio una line-up composta da quattro device due dei quali senza tacca sul display. Ci saranno altri aggiornamenti da tenere in considerazione, certo, ma la grande novità è proprio nel look dei modelli Pro.

Tra qualche mese molte persone vorranno mettere le mani sul nuovo smartphone dell’azienda di Cupertino, probabilmente anche chi oggi utilizza un iPhone X, ovvero il dispositivo con cui Apple ha dato un forte scossone al mercato con aggiornamenti e migliorie su ogni fronte. Un esempio? Design full-screen e Face ID al posto del Touch ID.

Se sei tra coloro che hanno intenzione di passare da iPhone X a iPhone 14 Pro (perché punti al restyling, magari), allora dovresti sapere che c’è una lunga lista di upgrade ad attenderti.

Da iPhone X a iPhone 14 Pro: gli upgrade

Processore A16 Bionic due volte più veloce dell’A11 di iPhone X

Display più ampio (da 5.8″ a 6.1″)

Display più luminoso

Tacca assente: al suo posto, due fori

Assenza del 3D Touch

Face ID più rapido e preciso

Tecnologia ProMotion

Always-on Display

Ceramic Shield

Batteria con maggiore autonomia

Tripla fotocamera sul retro

TrueDepth Camera (fotocamera frontale) da 12 megapixel

Modalità Notturna

Zoom Ottico migliorato

Bordi squadrati (design “a lingotto”)

5G e Gigabit LTE

Supporto Dual SIM

Wi-FI 6E

Tecnologia MagSafe

Ricarica rapida due volte più veloce

Chip U1

Storage interno aumentato

Scanner LiDAR

Miglior resistenza ad acqua e polvere (IP67 vs. IP68)

Il passaggio da iPhone X e iPhone 14 (Pro o meno) è supportato da un bel po’ di motivi. Il primo, nonostante sia ancora oggi uno smartphone molto affidabile, ha ormai 5 anni sulle spalle e si fa sentire anche il peso di alcune novità di iOS. Tuttavia, in caso di upgrade, sarebbe un grave errore scartare a prescindere l’attuale top di gamma di Apple, ovvero iPhone 13, che da settembre in poi si potrà sicuramente trovare a prezzi decisamente interessanti.