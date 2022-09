iPhone 14 Pro, la NOTIZIA CHE NON TI ASPETTI: doppio foro unificato dal software

A pochissimi giorni dall'evento Far Out trapela una notizia che cambia tutto: sul display di iPhone 14 Pro il doppio foro sarà unificato via software.

