iOS 16: 3 motivi per cui ci deluderà

Dalle scarse novità all’assenza di Apple Glasses, ecco i 3 motivi per cui iOS 16 potrebbe deluderci profondamente.

La maledizione della delusione degli utenti con iOS 15 e iPhone 13 potrebbe ripresentarsi anche quest’anno. I guru e i soliti ben informati infatti ammoniscono: iOS 16 non sarà tutto questo granché. Ecco 3 motivi per cui iOS 16 potrebbe deluderci alla grande.

Con l’arrivo della prossima versione di iOS l’anno prossimo, è inevitabile che un certo numero di dispositivi datati non potrà installare l’update. Ecco i modelli di iPhone e iPod Touch che non potranno installare iOS 16:

iPhone 6s (2015)

iPhone 6s Plus (2015)

iPhone SE (2016)

iPod touch 7 (2019)

Qui di seguito, invece, i modelli di iPad tagliati fuori da iOS 16:

iPad Air 2 (2014)

iPad mini 4 (2015)

iPad Pro 9.7″ (2015)

iPad Pro 12.9″ (2015)

iPad 5 (2017)

Inoltre, il fatto che possiate installare iOS 16 sul vostro dispositivo non implica necessariamente che quest’ultimo ne supporterà tutte le funzionalità. Ci riferiamo a voi, utenti di iPhone 7 e iPhone 8, e iPad Air 2 e iPad mini 4.

Niente Rivoluzione del Design

Chi si aspettava un completo redesign con tante nuove feature resterà sicuramente deluso. “Sebbene non mi aspetto che Apple presenti un redesign completo del software,” scrive Gurman a riguardo, “dovrebbero esserci grossi cambiamenti su tutto il sistema, nuovi modi d’interazione e app Apple nuove di zecca.”

Che potrebbe sembrare tanta roba, ma probabilmente non è così; un esempio? Una delle “app Apple nuove di zecca” di cui si parla è Apple Music Classic specializzata in musica classica.

In altre parole, iOS 16 non dovrebbe discostarsi molto dalle versioni precedenti. Includerà solo novità minori sull’organizzazione delle notifiche, sull’app Musica e sul monitoraggio dei dati di salute. Più qualche nuova applicazione minore. Insomma, aspettatevi un raffinamento delle feature esistenti, più che una profonda revisione.

Niente Apple Glasses

Al debutto di Apple Glasses non dovrebbe mancare tantissimo, ma in ogni caso non avverrà con iOS 16. Secondo gli analisti, dovrebbe arrivare entro la fine del 2022; per ora, l’unica certezza è che la sperimentazione prosegue, non senza qualche intoppo di tanto in tanto. Ma a occhio, non se ne riparla prima del 2023.

Apple presenterà in anteprima iOS 16‌, iPadOS 16, macOS 13, watchOS 9 e tvOS 16 al prossimo WWDC 2022 che si terrà dal 6 al 10 giugno.

