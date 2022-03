iOS 16, Apple si lascia scappare un’immagine del nuovo OS?

Tana per Apple. Nell’euforia di pubblicizzare la patente di guida su Wallet, si è lasciata sfuggire uno screenshot di iOS 16.

Nell’euforia di pubblicizzare la patente di guida su Wallet, qualcuno a Cupertino potrebbe aver commesso un tragico errore, lasciandosi sfuggire nientemeno che uno screenshot di iOS 16. E ve lo mostriamo.

Guardate l’immagine qui in cima al post, e dite se vedete qualcosa di strano. È stata pubblicata sul comunicato stampa di Apple in cui si parla del lancio della patente di guida e della carta d’identità digitali sul Wallet di iPhone e Apple Watch. Lo screenshot qui in cima, tuttavia, è stato presente sul sito Web solo per pochissimi minuti: poi è stato sostituito da un altro. E fate caso alla differenza.

In pratica, al posto della freccia “< Indietro” c’è una nuova icona con una serie di lineette. Magari si tratta di un segnaposto del grafico, per carità; ma c’è la possibilità che sia uno degli elementi grafici dell’interfaccia di iOS 16 in arrivo in autunno. C’è una teoria secondo cui si tratterebbe di un simbolo standard Unicode per identificare “Emoji o Simboli incompatibili con la grandezza del container in cui sono piazzati” (come nel video qui sotto).

Ma se fosse un simbolo di iOS 16, la domanda seguente sarebbe inevitabile: perché un pulsante ad “hamburger”? Quale significato ha, e a quale nuova funzionalità di iOS fa riferimento?

A distanza di pochissimo dalla pubblicazione, in ogni caso, qualcuno si è accorto della svista e ha sostituito l’immagine di cui ora resta traccia solo grazie a questi screenshot. Ai lettori l’ardua sentenza.