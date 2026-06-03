iPhone protetto per sempre dalle truffe: come funziona il nuovo strumento di NordVPN

Le chiamate indesiderate non sono più soltanto una seccatura quotidiana. Sempre più spesso dietro un numero sconosciuto si nascondono tentativi di frode.
Per questo motivo cresce l’interesse verso strumenti capaci di riconoscere in anticipo le chiamate sospette, e l’ultima novità arriva da NordVPN.
L’azienda, nota soprattutto per il suo servizio VPN, ha annunciato l’estensione della funzione Call Protection anche agli utenti iPhone. Si tratta di un sistema che promette di avvisare l’utente in tempo reale quando una chiamata potrebbe essere collegata a truffe telefoniche o attività spam, senza compromettere la privacy delle conversazioni.
La nuova funzione lavora in modo discreto e automatico. Quando arriva una telefonata, il sistema confronta il numero chiamante con database aggiornati e modelli utilizzati per individuare attività fraudolente. Se viene rilevato un rischio, sul display compare un avviso che permette all’utente di decidere se rispondere, ignorare la chiamata o rifiutarla.
Uno degli aspetti più interessanti riguarda proprio la gestione della privacy. NordVPN sottolinea che la funzione non ascolta, non registra e non analizza il contenuto delle conversazioni. L’attenzione si concentra esclusivamente su dati tecnici come il numero chiamante, la frequenza delle telefonate e altri elementi che possono suggerire un comportamento anomalo.
Questo approccio punta a trovare un equilibrio tra sicurezza e tutela dei dati personali, un tema sempre più sentito da chi utilizza applicazioni di protezione digitale.
Non serve nemmeno attivare la VPN
Una delle caratteristiche che potrebbe convincere molti utenti riguarda il funzionamento indipendente dalla VPN. Una volta configurata, Call Protection continua a operare in background anche quando la connessione VPN non è attiva. In pratica, la protezione contro le chiamate sospette rimane disponibile in qualsiasi momento senza modificare le proprie abitudini d’uso dello smartphone.
Si tratta di una scelta che rende il servizio più immediato e accessibile anche a chi utilizza la VPN solo occasionalmente.
L’attivazione richiede pochi passaggi. Gli utenti devono aprire l’app NordVPN, entrare nell’area dedicata ai prodotti e selezionare Call Protection. Successivamente l’app guida nella configurazione delle autorizzazioni necessarie all’interno delle impostazioni di iOS.
Terminata la procedura, il sistema rimane attivo in background e mostra notifiche preventive ogni volta che individua una chiamata potenzialmente pericolosa.
Un fenomeno in crescita
L’arrivo di strumenti come questo riflette un problema sempre più diffuso. Le truffe telefoniche continuano a moltiplicarsi e sfruttano tecniche sempre più sofisticate, dal telemarketing aggressivo allo spoofing dei numeri telefonici, che permette ai truffatori di far apparire numerazioni apparentemente affidabili.
Negli ultimi anni molte aziende tecnologiche hanno introdotto sistemi di identificazione delle chiamate sospette, ma la novità di NordVPN amplia ulteriormente il panorama delle soluzioni disponibili per gli utenti iPhone. L’obiettivo è offrire un livello di difesa aggiuntivo prima ancora che la telefonata venga accettata.
Per chi riceve quotidianamente chiamate da numeri sconosciuti, la possibilità di ricevere un avviso immediato potrebbe rappresentare un aiuto concreto. Non elimina completamente il rischio delle frodi telefoniche, ma offre qualche secondo in più per valutare la situazione e decidere con maggiore consapevolezza se rispondere oppure lasciare squillare.