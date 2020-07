Novità Apple, lancio immediato (probabile il nuovo iMac)

Di Giacomo Martiradonna martedì 21 luglio 2020

Apple sta per lanciare nuovi prodotti. Non sappiamo ancora di cosa si tratti, ma il rilascio è previsto in queste ore, e forse si tratta degli iMac.

A distanza di un mese dal WWDC 2020, Apple si appresta a lanciare importanti novità hardware. Forse anche quell'iMac dalla cornice più sottile di cui si parlava solo poche settimane fa e che ancora non si è visto.

La notizia giunge da un canarino estremamente affidabile, L0vetodream, che su Twitter ha pubblicato un cinguettio molto criptico ma eloquente:

"Nei miei sogni, alcuni prodotti sono pronti per il rilascio."

La buona notizia è che questo utente Twitter è tra i più affidabili del settore. È lo stesso che anticipò correttamente iPhone SE e iPad Pro all'inizio dell'anno, il brand "Big Sur" per macOS 11, la feature di lavaggio mano di watchOS 7, la funzione di conversione della scrittura manuale in testo in iPadOS 14 e molto altro.

La cattiva, d'altro canto, è che come al solito non abbiamo minimamente idea dei prodotti a cui faccia riferimento. Se dovessimo azzardare, tuttavia, penseremmo ai nuovi iMac, che hanno urgentemente bisogno di una svecchiata, e anche ad AirTag, il portachiavi trova-tutto di Apple. In alternativa, un buon candidato potrebbero essere anche i nuovi AirPods di fascia alta, o magari Apple TV con chip A12X. Voi su quale di questi prodotti puntate le fiches? Fate il vostro gioco, signori.