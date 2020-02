AirPods Pro Lite, Apple lavora agli auricolari low-cost

Di Giacomo Martiradonna mercoledì 12 febbraio 2020

Apple sta lavorando a una nuova generazione di AirPods Pro più economica. Pare sia una sorta di AirPod Pro in versione Lite.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Digitimes, Apple sta lavorando con i partner di Taiwan per creare una versione low-cost di AirPods Pro. Nei rumors viene esplicitamente fatto il nome di "AirPod Pro Lite."

Purtroppo non abbiamo ulteriori notizie. In realtà, questi nuovi auricolari vengono menzionati en passant parlando di tutt'altre faccende, vale a dire la necessità di Apple di diversificare la diffusione degli impianti di produzione per portarli fuori dalla Cina in seguito al caso Coronavirus. Nel report si legge:

"Apple, mantenendo il partenariato coi fornitori delle catene delle forniture sia di Taiwan che della Cina, potrebbe relegare agli impianti di Taiwan una porzione più ampia della produzione della nuova generazione di iPad, Apple Watch‌, AirPod Pro Lite e ‌iMac‌, in un momento in cui l'epidemia ha aumentato il rischio di ritardi sugli approvvigionamenti di materiali grezzi e sulle consegne, il che a sua volta getta ombre sulla ripresa delle normali operazioni dei fornitori di componenti e degli impianti di assemblaggio cinesi."

E questo è quanto. Resta da vedere cosa si intenda con AirPods Pro Lite, ma se dovessimo azzardare, diremmo che Apple si tratta di un aggiornamento degli AirPods lisci, oppure di una versione meno costosa e performante dei Pro. In ogni caso, è ancora presto per parlare del lancio di prodotto: data la situazione, potrebbero tranquillamente passare ancora molti mesi.





