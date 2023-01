Apple vuole aggiornare la gamma AirPods, come è giusto che sia, ma le prime novità non le vedremo nel giro dei prossimi mesi (purtroppo!). Qualcosa che bolle in pentola però c’è, ed è molto, ma molto interessante. Secondo una fonte più che affidabile, il gigante di Cupertino sta attivamente lavorando agli AirPods Lite (nome non ufficiale, precisiamo) e alla prossima generazione delle AirPods Max.

AirPods, come Apple intende rinnovare la linea

Dopo Jeff Pu, anche Ming-Chi Kuo si sbilancia circa la possibilità di vedere nel futuro di Apple degli auricolari wireless dal prezzo più contenuto. Stando alle informazioni ottenute dal noto analista, il colosso californiano vorrebbe piazzare sul mercato degli AirPods dal costo di 99 dollari (poco più di 110-120 euro in Italia).

Non ci sono però solo gli AirPods Lite – o come si chiameranno -, perché nell’agenda di Apple ci sono anche le prossime Max. La prima generazione è del 2020 e, nonostante la qualità sia fuori discussione, dopo il boom iniziale l’interesse del pubblico è svanito in tempi fin troppo rapidi. Principalmente per via di un prezzo decisamente troppo alto.

Kuo si è sbottonato anche circa la possibile finestra di lancio: seconda metà del 2024. Nulla di certo però, anzi c’è anche il rischio di uno slittamento ai primi mesi dell’anno successivo. Questo significa che nel corso del 2023 – salvo sorprese – non ci saranno novità hardware legate all’universo AirPods.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.